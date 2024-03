Arturo Vidal protagonizó las posteriores polémicas tras el Superclásico del fútbol chileno, donde tras la derrota de Colo Colo a manos de La U en el Estadio Monumental -con gol de Israel Poblete-, le bajó el perfil, fiel a su estilo, con dardos para el claśico rival.

“Bien la U, los felicito por el triunfo, no digo nada de eso. Solo dije que veremos quién levanta la copa a fin de año, eso es lo importante. Hay que felicitarla aunque jugaron como equipo chico, ratón, ratón, pero ganaron los tres puntos y listo, se acabó”, lanzó el ‘King’ a través de Twitch.

El eco de las punzantes declaraciones del bicampeón de América con La Roja llegaron a los oídos del propio Poblete, quien al ser consultado al respecto, respondió tranquilamente.

“Creo que Arturo Vidal es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto mucho lo que piensa, pero obviamente no lo comparto. No fuimos a jugar como equipo chico, les atacamos bastantes veces y tuvimos la pelota”, puntualizó el autor del gol que rompió la racha de La U en el Monumental.

En esa línea, Israel Poblete fue claro al recalcar que no entrará en mayor polémica con los dichos de Vidal y por lo mismo, se enfocará en “celebrar el triunfo histórico que tuvimos, pero no es lo más importante”.

“Queremos enfocarnos en crecer como equipo y ganar el sábado, esas son declaraciones personales, esas preguntas debieran hacérselas a él. No comparto sus palabras y prefiero enfocarme en el sábado”, finalizó el volante del ‘Romántico Viajero’.

