Este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental se disputa la versión n°195 del ‘Superclásico’ del fútbol chileno. Un ansiado encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile, que cuenta con el condimento de ver en cancha la disputa entre dos bicampeones de América, Arturo Vidal y Marcelo Díaz.

En el Centro Deportivo Azul (CDA), justamente, este último conversó con los medios de comunicación en la antesala del esperado compromiso, donde palpitó lo que será este enfrentamiento y cuánta responsabilidad recae en sus hombros respecto de conseguir acabar de la ‘U’ en el recinto de Macul, donde no ganan desde 2001.

“Tenemos una gran oportunidad y vamos a intentar aprovecharla al máximo. Preocuparnos del pasado no tiene sentido si podemos cambiar la historia. Seguramente, el domingo va a ser un partido muy bonito, tanto para nosotros como para la gente que va a estar mirando en televisión”, comenzó señalando ‘Carepato’.

Respecto de la presión que conlleva ser el máximo referente de uno de los equipos en partidos de esta clase, el centrocampista chileno de 37 años recalcó: “No soy un superhéroe, para nada. No me creo ni más ni menos de lo que soy. Cada jugador es responsable de su rendimiento”.

“Lo que pueda suceder el domingo sólo se verá dentro de la cancha. Podemos planificar, podemos hablar, podemos hacer absolutamente todo en la semana, pero si no lo llevamos a cabo el día domingo, creo que no sirve de nada. Y esperamos que yo y nuestro equipo se imponga ese día”, agregó.

Además, Díaz explicó la importancia que tienen los ‘Superclásicos’ para los aficionados azules, siendo también parte de esta hinchada.

“Siempre los clásicos son partidos aparte, muchas veces denominados campeonatos aparte y yo lo considero igual porque también soy hincha. Hoy sigo siendo jugador y me preparado igual siempre, sea clásico o no. Hay condimentos especiales, pero no varía nada. Todos los partidos son once contra once”, puntualizó.