La U está cerca de cumplir su anhelo de volver a ejercer la localía en el Estadio Nacional y antes de que llegue el gran día, bien saben que el cuidado del recinto es clave.

Tras los incidentes provocados por hinchas de Colo Colo que terminaron con parte del reducto quemado, el equipo universitario publicó un video, con Lucas Assadi como protagonista, para palpitar su propio retorno.

“Me tocó tener la posibilidad de jugar ahí, no con toda la capacidad del estadio, sino que solo con la parte de atrás de un arco y me lo imagino con estadio lleno, me tocó estar de pelotero ahí“, respondió el crack de La U al ser consultado por sus experiencias en el Nacional.

“Lo he visto desde afuera y ojalá poder vivirlo desde adentro. Es muy lindo, siempre está lleno”, complementó, para luego hacer un llamado a los fanáticos del ‘Romántico Viajero’.

“Que sigan como están en el Santa Laura, con mucha más gente, como alientan y como están portándose últimamente, que se sigan portando bien para que puedan seguir yendo al estadio. Es lo más lindo tener a la hinchada ahí apoyándonos”, sentenció Lucas Assadi.

Por su parte, la cuenta oficial de Universidad de Chile recalcó: “Cuidemos la localía. De nosotros depende jugar todo el año en Ñuñoa“.

Hasta este minuto -en caso de que se levante el paro del fútbol chileno-, el próximo duelo de los azules está fijado para el próximo 18 de febrero ante Cobresal en el mencionado recinto.