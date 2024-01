Un fichaje azul que fue muy comentado en su llegada fue Franco Calderón, joven defensor argentino que viajó el último día del 2023 y que pasó la noche de año nuevo trasladándose hasta suelo nacional para abrochar su vínculo con el Universidad de Chile.

El joven zaguero de 25 años proveniente de Unión de Santa Fe dio sus primeras palabras tras firmar contrato con el ‘Romántico Viajero’, institución que busca con la llegada de Calderón remplazar el hueco que dejó Luis Casanova, quien aterrizó en Deportes Iquique tras no renovar contrato con la U.

Ahora, tanto Universidad de Chile como Franco Calderón se fijan una nueva meta para el 2024, no perder clásicos, ya que a su llegada, el trasandino sentenció no haber perdido este tipo de partidos cuando vestía la camiseta de Unión de Santa Fe.

En conversación con Redgol, Franco indicó que ya conoce la actual situación de su nuevo equipo en cuanto a los clásicos con su eterno rival, Colo Colo. Así lo contó Calderón al indicar que “lo escuché, me lo dijo un nene, yo no he perdido ningún clásico. Pero es el día a día, partido a partido, pero cuando llega la semana de clásico se vive de diferente manera y no hay nada más lindo que ganar un clásico”.

Fue así cuando señaló sus cualidades y que es lo que puede ofrecer para los azules en este tipo de partidos al aclarar que “me considero fuerte en marca, fuerte en juego aéreo y acá estaremos para lo que necesiten”.

Cabe destacar que en el historial que tiene en el cuerpo Calderón, registra 6 enfrentamientos con la camiseta de Unión ante Colón de Santa Fe, duelos en donde solo ganó 1 y empató en 5 ocasiones.

Por último, destacó que las irregulares campañas que arrastra la U no es algo nuevo para él, ya que con Unión de Santa fe también pasó por negativas rachas en el fútbol internacional, algo que lo llena de confianza para encarar de buena manera la temporada en el Campeonato Nacional.

Con relación a esto, Calderón apuntó que “por lo que sabía estuvo bajo, pero con los chicos queremos sumar y pelear lo más alto con la U y ser campeón”.

“También me tocó eso, el plantel muy joven para destacar. No es fácil, es todo difícil, es todo en contra. De esas cosas se aprende, al encontrarse con estas situaciones ya sabe lo que pasa y cómo enfrentar las cosas”, finalizó.