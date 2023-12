Se aproxima a pasos agigantados la penúltima jornada del Campeonato Nacional, una que puede finalizar con el nuevo monarca del fútbol chileno consagrado.

Cobresal tiene la primera opción, pero tendrá que enfrentar Universidad de Chile, quienes si logran vencer a los ‘Mineros’ en el norte del país, le brindarían una oportunidad a su archirrival, Colo Colo, de poder estiras hasta la última fecha la definición del título.

Mucho se ha hablado de eso e incluso, algunos exjugadores han alzado la voz para comentar la ‘supuesta ayuda’ que los azules le pueden brindar al ‘Cacique’.

Ahora fue el turno de Víctor Hugo Castañeda, exjugador y técnico identificado con los colores del ‘Romántico Viajero’, quien en diálogo con BioBioChile, desmenuzó el presente de La U y lo que se viene para el plantel en la recta final del Campeonato.

En sus primeras palabras, Castañeda apuntó que “está difícil la recta final porque la U no ha logrado sostener un rendimiento parejo, entonces uno todas las semanas se pregunta con qué equipo nos vamos a encontrar en cada fecha”.

“Hay que recordar que en el inicio del certamen estuvo en los primeros puestos y después, con esto de los parones y todo eso, la U ha tenido un rendimiento disparejo en el segundo semestre”, indicó.

Posteriormente habló sobre el cuestionado Mauricio Pellegrino, quien ha estado en al cuerda floja en la banca de los azules.

“Siento que Pellegrino está muy solo”

Con relación a esto, Víctor Hugo Castañeda deslizó que “es difícil opinar a 500 kilómetros de distancia, sin tener conocimiento de lo que pasa día a día. A mí no me gusta que se interrumpan los procesos. Yo siento que Pellegrino está muy solo. No se ve gente que esté detrás de él respaldándolo”.

“Y también creo en la falta de convencimiento en los procesos, porque en los últimos 10 años la U ha tenido más de 15 técnicos y muchas veces no es culpa de los entrenadores. Algo pasa más allá del tema técnico”, sostuvo.

Por otra parte, también tuvo palabras para el duelo que encarará este fin de semana Universidad de Chile, quienes visitarán el norte para obtener los 3 puntos ante el líder del certamen, Cobresal.

En sus palabras, el exentrenador comentó que “es un gran partido en la historia. La U desciende con Cobresal en el estadio Nacional. La U vuelve a ser campeón después de 25 años con Cobresal allá en El Salvador y ahora, Cobresal se puede proclamar campeón frente a La U”.

“Yo espero ver un partido tranquilo, donde la U haga su juego. Puede ganar o perder, pero que se vea una intención, que se vea algo parecido a La U. La mística del equipo no es pegarce en el pecho y gritar el nombre del equipo. La mística es lo que te crea la sinergia, el compañero, el hincha, la relación interna y el poner al nosotros como un yo en conjunto”, agregó.

Así también, habló sobre los comentarios que apuntan a una ‘supuesta ayuda’ de Universidad de Chile a Colo Colo, ya que los azules enfrentan a un rival directo como Cobresal y una victoria del elenco laico le podría brindar chances al ‘Cacique’ de alcanzar a los ‘Mineros’ en la cima con 1 jornada por delante.

Ante esto, Castañeda sentenció que “me cuesta creer que un jugador entre a la cancha a dejarse perder. Los jugadores tienen algunas características que son competitivas. Me cuesta creer y no quiero pensarlo. Si creemos y pensamos eso, mejor cerremos todo por fuera y ya está”.

Por último, replicó las palabras de Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien aseguró que los azules “se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo”.

Con relación a esto, Víctor Hugo contestó que “a lo mejor el ‘Coca’ en su época lo hubiese hecho o en otra ocasión lo haría así. Yo no lo haría. Creo que en la U no está ese ADN de dejarse perder para favorecer a otro”.

Lo cierto es que todo se resolverá este domingo 3 de diciembre, cuando a eso de las 18:00 horas, Cobresal y Universidad de Chile se enfrenten en el norte, Colo Colo y Unión Española en el estadio Monumental y Ñublense reciba a Huachipato en horario simultáneo.