Gabriel 'Coca' Mendoza no cree en una ayuda de La U y tampoco en una victoria de los azules ante Cobresal, por lo que fija sus fichas directamente en lo que pueda hacer Colo Colo para buscar el campeonato N°34 en su historia.

Restan solo días para que este domingo 3 de noviembre se dispute la penúltima fecha del Campeonato Nacional, una que está sin dudas de infarto y que podría determinar quienes siguen con la ilusión y sueño de ser el nuevo monarca del fútbol chileno.

Por un lado se encuentra el actual líder, Cobresal, quienes recibirán a Universidad de Chile que debe ganar para ingresar a puestos de competencias internacionales, mientras que por otro se encuentra Colo Colo que será anfitrión de Unión Española y Huachipato visitará a Ñublense.

Sin embargo, la mira está fijada en lo que suceda en El Salvador entre los ‘Mineros’ y Azules, y en el Estadio Monumental entre el ‘Cacique’ y los ‘hispanos’.

La U, por sorprendente que parezca, puede ayudar a los ‘Albos’ a consagrarse con el premio, pero para eso tienen que doblegar en la altura a Cobresal. No obstante, el exjugador de Colo Colo, Gabriel ‘Coca’ Mendoza no opina lo mismo y de lleno, cree que el ‘Romántico Viajero’ se “dejará perder”.

Así lo comentó en diálogo con Redgol, en donde apuntó que “ninguna posibilidad de gritar los goles de La U como si fueran de Colo Colo. Es imposible”.

“Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, sentenció.

Por otra parte, fue sincero al detallar que “nosotros debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa. Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ‘ayudita’ de nadie”.

Anhela el retorno de Arturo Vidal

Por último y para finalizar, Mendoza pidió un retorno de Arturo Vidal en el 2024 y disparó sus dardos para Colo Colo ante la lentitud para retornar a un jugador que es ídolo y emblema en la selección chilena y que por estos días coquetea con Boca Juniors.

Con relación a esto, el exjugador y político nacional deslizó que “qué vas a esperar de Blanco y Negro, no se espera nada. Pero Vidal tiene que volver a Colo Colo, es el equipo de sus amores y donde tiene que estar hace rato. Después de Flamengo debió venir a Colo Colo”.

Lo cierto es que este fin de semana se vivirá una nueva fecha crucial para conocer al nuevo monarca del fútbol chileno en donde Cobresal (53) corre con más ventaja, mientras Colo Colo (51) y Huachipato (51) esperan al acecho.