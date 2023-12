El cierre de temporada se acerca y con ello, la gran oportunidad para cerrar el año para Universidad de Chile y Mauricio Pellegrino, este último, más fuera que dentro de las filas azules.

Al menos, así lo dio a entender el propio estratega, al brindar una conferencia de prensa que dejó un claro gusto a ‘despedida’.

“No he tenido ninguna conversación y el silencio habla por sí solo. También es una actitud. No hacer ni decir nada también es una actitud. Si la institución está esperando hasta el final, bueno, me hubiera gustado tener una respuesta al respecto”, confesó.

A su vez, el uruguayo fue claro que su situación, aún sin resolver, es “lo que me toca”.

“Asumo este rol de entrenador aún en estas semanas de incertidumbre, que es de las cosas más difíciles de manejar en la vida. Y en el deporte más todavía”, agregó.

“Han dicho que batí el record”: el análisis de Pellegrino y su posible adiós a la U

Haciendo un balance al complejo año de la U, Mauricio Pellegrino ironizó con el hecho de haber seguido bajo el mando del ‘Bulla’ durante el presente año.

“Ustedes me han dicho que batí el récord porque pasé los seis meses. Llegar a los 12 meses después de los idas y vueltas es porque hemos superado mucha adversidad”.

Finalmente, al ser consultado sobre si la U se “dejaría perder” ante Cobresal para perjudicar a Colo Colo en la lucha por el Campeonato Nacional, el exjugador aplicó la sensatez.

“Tenemos la obligación y la dignidad profesional de trabajar y competir hasta el último día. El hincha siempre ha apoyado. No estamos contentos, pero sí agradecido por la respuesta de jugadores e hinchas”, concluyó.