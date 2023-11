Este jueves, el entrenador argentino de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se enfrentó a los medios de comunicación para abordar el mal momento del elenco laico en el Campeonato Nacional y los rumores de su salida, ad portas de afrontar un nuevo ‘clásico universitario’ ante la UC.

“La vida de los entrenadores siempre es el día a día. Hay que tratar de pensar en este partido y no pensar mucho más allá. Es parte de nuestro karma que siempre nos pregunten por nuestro futuro y se ha normalizado un poco, porque a nadie le gusta perder su trabajo“, se desahogó el DT trasandino.

En la misma línea, agregó: “Es algo a lo que yo me resisto… Pero bueno, me pasa antes y después de todos los partidos. Es parte de esta situación y así hay que saberlo llevar. Es algo que no he hablado nunca y si el club ha sido prudente, hay que respetarlo”.

Pese a su lamento, Pellegrino reconoció que “los resultados mandan” y se refirió a la posibilidad de pelear hasta la última fecha para lograr clasificar a competición internacional.

“Sería muy bueno para la institución y para los jugadores que se nos aparezca esa chance, para romper el espiral de las últimas temporadas. Que la U pueda volver a competir a nivel internacional sería genial, para cambiar las dinámica de los últimos años y como institución nos obligaría a armar un equipo más potente”, explicó.

Antes de finalizar, el argentino palpitó lo que será el duelo frente a Universidad Católica: “Un triunfo nos daría un empujón muy bueno para la recta final. También está el aspecto emocional de ganar un clásico. Para nosotros será un partido muy importante en todos los niveles y lo que pueda llegar a repercutir es algo que no podemos controlar”.