El presente de Universidad de Chile no es el más auspicioso y el argentino Mauricio Pellegrino lo sabe. El entrenador del elenco laico tiene un sinfín de dolores de cabeza y se encuentra buscando fórmulas para enmendar el rumbo del equipo que marcha en el octavo lugar del Campeonato Nacional, doce puntos por debajo del líder Cobresal.

Tras cuatro derrotas consecutivas, de acuerdo a lo informado por el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, en ‘Todos somos técnicos’, el DT trasandino habría tomado una drástica decisión; darle la titularidad a Cristopher Toselli por sobre Cristóbal Campos.

Una determinación que no le causó ninguna gracia al exgolero azul Johnny Herrera, quien arremetió contra Pellegrino y defendió al capitán de la ‘U’, fiel a su estilo irónico.

“Es una broma esta cuestión, ¿no? ¿Me estás hablando del mismo que tenía la valla menos batida hace cuatro fechas? ¿El mismo que era titular con la Selección Chilena? Cristóbal Campos el de la U, ¿de él estás hablando?”, comenzó el descargo del ídolo del cuadro universitario.

En la misma línea, dio antecedentes de la relación del técnico argentino con ‘Hulk’: “¿Y me estás hablando del mismo Pellegrino que no puse a Toselli en la Copa Chile porque no estaba bien? Esa vez no lo convenció, lo subió al avión cinco horas antes (a Campos), lo hizo dormir cinco horas y lo hizo jugar el otro día con la U”.

Pese a la airada crítica, ‘Samurai’ también dio luces de que la decisión de Pellegrino sea para reservar a Campos para el cruce frente a Colo Colo, aunque continuó con su molestia.

“No sabes si lo está guardando para ponerlo en el Superclásico o si lo está limpiando olímpicamente, o lo está sacando o lo está responsabilizando por la cantidad de derrotas. Si es así, tendría que sacar a los tres centrales, a los dos laterales y poner a la sub-20 contra Calera”, cerró.