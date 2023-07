Universidad de Chile sufrió, este domingo, su tercera derrota al hilo en el Campeonato Nacional, luego de caer ante Magallanes (2-1) en el cierre de la jornada n°19, quedando en el sexto lugar a siete puntos del líder Cobresal.

Un duro tropiezo que hizo ver mal a la ‘U’, que pagó por sus groseros errores y le cedió las opciones más claras al colista del fútbol chileno. Tras el pitazo final, el entrenador argentino Mauricio Pellegrino analizó el encuentro y defendió lo mostrado en cancha por sus pupilos.

“Ha sido un partido desafortunado a todos los niveles. Tuvimos la situación del ‘Chorri’ delante del arquero donde podíamos haber arrancado 1-0. El único error defensivo del primer tiempo el rival lo transformó en gol y desde ahí se jugó otro partido”, puntualizó el estratega.

En la misma línea, el extécnico de Vélez Sarsfield recalcó: “Hemos jugado como un equipo grande, con personalidad, hemos pedido el balón, hemos merecido mucho más. La U estará muchísimo mejor parada para largar la temporada pasada, es uno de los objetivos principales cuando llegué acá”.

Por su parte, Pellegrino exteriorizó su tranquilidad por la racha de tres derrotas consecutivas, asegurando que dichas caídas sólo pueden significar aprendizaje.

“Se lo dije a mis jugadores, a veces las derrotas te transportan a un mejor equipo en las próximas jornadas y a eso debemos aspirar… Hay oportunidades en que las derrotas hacen sacar lo mejor de uno. Esperamos que la próxima fecha cortemos esta mala racha”, enfatizó.

Las palabras del DT trasandino no cayeron bien en la fanaticada azul, que se expresó en redes sociales en contra de la nula autocrítica y el mal planteamiento frente a la ‘Academia’.

buenas declaraciones, me recordaron a Alfredo Arias muchas gracias profesor

Le saliste a jugar con linea de 5 al último de la tabla Tanto cuesta jugar con Assadi, Fernandez y Osorio en ataque ratón rectm Partido por donde lo mires ganable, pero no, prefiere jugar con 2 delanteros limitados

Ya pero ahora el tema no es la eficacia, es lo previo. La calidad de las jugadas ofensivas es mala. Sería distinto (y le compraría el discurso), si las llegadas fueran de calidad, no sería tanto drama tener baja eficacia 1 o 2 partidos. Tendrías de dónde aferrarte, acá no tienes.

— sebastián (@Seduardo_U) July 30, 2023