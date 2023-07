El programa Informe Especial de TVN dejó en evidencia una serie de irregularidades y polémicas que ‘esconde’ el fútbol chileno. En dicho reportaje, causó repercusión el análisis a Azul Azul, sobre todo, en una exfigura que fue despedida de su directiva.

¿Su nombre? Hernán Saavedra. El otrora gerente de operaciones de la sociedad que controla a la U se vio involucrado, de acuerdo con ‘El Cartel Del Gol’ en una serie de intercambios vía Whatsapp entre Martín Ossandón, exgerente de Deportes La Serena; y Daniel Behar, socio de Fernando Felicevich.

Y es que según revelaron los registros del canal estatal, Behar solicitó, a nombre de Saavedra, entradas ‘a la mala’ para la barra del Romántico Viajero en el Clásico Universitario disputado con la UC en Concepción.

“Dani, le he dicho (a Saavedra) en todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la Delegación Presidencial nada. Ayer, en su desesperación, me pidió que emitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala (pasándonos del aforo permitido)”, fue la respuesta de Ossandón a la mencionada solicitud.

“Me imagino que él (Saavedra) se debe haber comprometido con integrantes de la barra a conseguirles entradas, y como se vendió la galería en 45 minutos, no alcanzó. Creo que arriesgarnos a pasarnos del aforo e incumplir lo pactado puede ser más riesgoso para nosotros“, complementó el exdirigente de La Serena.

Finalmente, como ya es bien sabido, el duelo entre la U y la UC pactado para el 29 de abril fue abruptamente suspendido por incidentes, motivos que ocasionaron el despido inmediato de Saavedra como gerente de operaciones de Universidad de Chile.

Por último, vale mencionar que en 2022, en medio de la presentación del Plan de Operacioines y Seguridad para el Fútbol Chileno, el timonel de ANFP, Pablo Milad, señaló al respecto que “estamos conscientes del problema y nos ha llegado mucha información de los clubes y especialmente los equipos de alta convocatoria“.

