Rodrigo Goldberg, actual comentarista deportivo y ex gerente deportivo de Azul Azul, no tiene dudas que el máximo accionista de Huachipato, Victoriano Cerda, interviene en decisiones de la concesionaria del club Universidad de Chile.

Un reportaje de Informe Especial de TVN, llamado ‘El cartel del gol’, reveló las relaciones de la S.A que preside Michael Clark con la dirigencia de Huachipato y con representantes de futbolistas.

En uno de esos tópicos apareció el ‘Polaco’ Goldberg para abordar el supuesto control de Cerda en la tienda colegial y colocó como ejemplo el fichaje del defensor Ignacio Tapia, que llegó al ‘Romántico Viajero’ en febrero de 2022 desde los acereros.

“Algún tipo de participación tiene (Cerda), son cosas que concluyo por un par de cosas. Nos ofrecieron a un jugador (Tapia) en 400.000 dólares por el 50 por ciento. Lo observamos y dijimos no. Un año después, con Huachipato descendido deportivamente y una mala campaña, a ese jugador lo transfieren por 800.000 dólares por el 50 por ciento”, apuntó.

Goldberg apunta con esto que bien podría ser un movimiento de fondos de dos clubes bajo un mismo mando.

“La cantidad de jugadores que pasaron y pasaron, con precios altísimos y comisiones que ni te digo. Son cuestiones que uno dice ‘es demasiado evidente‘”, agregó el ex delantero.

Desde que Carlos Heller vendió sus acciones en Azul Azul se han mantenido las dudas sobre quién o quiénes son los verdaderos controladores de La U.

Cuando el ex presidente de la tienda azul puso a la venta su paquete accionario, el mandamás de Huachipato y Patrick Kiblisky, ex líder de Ñublense, formaron de inmediato una sociedad.

Incluso, el hoy comentarista de TVN contó haber recibido propuestas para verse beneficiado con comisiones en la contratación de jugadores, principalmente para facilitar la llegada de futbolistas a La U en su condición de gerente deportivo.

“(Me ofrecieron) 10 mil o 15 mil dólares. En ese momento dije ‘olvídala’. Me han amenazado con querellas y no tengo tiempo para esta cuestión”, comentó.

Para terminar, el ‘Polaco’ cerró el puzzle señalando que “Victoriano, si mal no recuerdo, era el dueño de Más Vida y compró Colmena que era de Carlos Heller. Entonces, a mí personalmente no me extraña, porque tú te metes en ese mundo atrás y empiezas a ver las participaciones, encontrándote con algo que es una locura”.

Lo cierto es que no existe por el momento un documento que vincule fehacientemente a Cerda y a Kiblisky en la propiedad de Azul Azul. El dueño de Huachipato lo ha desmentido permanentemente. También niega haber tenido injerencia en la llegada de Cecilia Pérez a La U, tras ser acusado de ser visto en el estadio con la ex ministra.