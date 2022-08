Se cansó. Victoriano Cerda salió al paso en la presente jornada de una información revelada por el periodista Rodrigo Mujica, quien fuera jefe de prensa de Cecilia Pérez en el Ministerio del Deporte.

Luego de una nueva derrota de la ‘U’ en el Campeonato Nacional, que lo tiene cerca de la zona de descenso, el profesional de las comunicaciones publicó el pasado 13 de agosto un tweet con evidente molestia, apuntando directamente al actual vicepresidente del club Huachipato.

Si alguien me lo va a desmentir, no puede.

Tres días después, Cerda salió al paso de aquella información y volvió a negar todo vínculo con la concesionaria del club Universidad de Chile.

La haré muy corta. No he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre AA. En lo sucesivo, no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente

— Victoriano Cerda (@victorianocerda) August 16, 2022