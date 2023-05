Mauricio Pellegrino no teme a las posibles sanciones para Universidad de Chile tras ser anfitrión del clásico universitario que terminó en caos en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, pero si apunta a tomar medidas para zanjar la violencias de los diversos estadio del Campeonato Nacional.

Días han pasado desde los incidentes que se registraron en el clásico universitario disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, pero las situaciones que se vivieron en el recinto penquista, abren el debate de qué se ha hecho por evitar que la violencia se tome el deporte y en específico, el fútbol chileno.

Muchos han sido los debates y también las especulaciones que se han comentado en estas semanas para el cuadro anfitrión en el reducto de Collao, La U, quienes solicitaron el estadio de Concepción para el duelo, sin pensar en todo lo que sucedió después.

Es por eso, que el propio DT del cuadro azul se tomó la conferencia de prensa de esta jornada para brindar su punto de vista a todas las informaciones que han aparecido y todos los cruces de palabras entre el equipo, el gobierno y los hinchas.

En sus palabras, Mauricio Pellegrino comenzó la rueda de prensa sincerándose y argumentando que “no creo que algo que hablemos entre nosotros pueda acabar con esos episodios”.

Posteriormente fue consultado por su parecer sobre si la solución es jugar sin público, el estratega argentino detalló que “la verdad es que no lo sé. No lo sé porque al final las decisiones se ven en el tiempo si son buenas o malas, entonces creo que al final siempre hay normas que cumplir y hay sanciones que también hay que cumplir”.

“Pero creo que la sanción no es tan importante en sí como las medidas que vamos a tomar para solucionar el tema. Eso es lo relevante y en lo que hay que centrarse e invertir tiempo“, afirmó.

“Los actos de violencia nos han golpeado a varios equipos”

Así también siguió complementando que “nosotros tratamos de centrarnos en lo que depende de nosotros y que es lo importante: preparar al equipo para cada partido. Los hechos de violencia nos han golpeado y no solo a nosotros, sino que a varios equipos“.

“Ojalá que eso nos pueda ayudar y nos tomemos el tiempo para poder cuidar el espectáculo y garantizar la seguridad de toda la gente que está en el estadio, es una expresión de deseo más que tener la respuesta”, sentenció.

Por otra parte, habló sobre un tema que complica y mantiene la preocupación en la interna de Universidad de Chile, ya que mucho se ha apuntado a posibles castigos para los azules, ya que ellos eran los ‘dueños de casa’ en Concepción en el duelo donde ocurrieron el lanzamiento de bengalas y bombas de ruido a la cancha del Ester Roa.

Con relación a esto, el exDT del Southampton declaró que “no sé bien cuales son todos los puntos en cual la institución está involucrada, en seguridad hay normas que cumplir y cuál es el castigo, pero no tengo toda la información“.

“Ya sean tres, cuatro o dos partidos, no nos gusta jugar sin nuestra gente, porque hay una gran cantidad que hace esfuerzo pagar entradas para viajar, muchas familias merecen ir al estadio. hay un montón de partidos jugados sin público, si la gente nos acompaña cuando las cosas no iban bien en mi cabeza está que cuando no van bien nos acompaña mucha más gente“, confesó.

Por último apuntó que “ojalá llegue ese momento, volver a los tiempos de la U en el estadio nacional hay que cuidar espectáculo para que la familia pueda volver”.