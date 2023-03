Los coletazos suman y siguen tras el bullado Superclásico del presente 2023 entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual, como ya es sabido, tuvo más incidentes que fútbol. En esa línea, precisamente, existen sanciones pendientes por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, lo cual, generó la molestia de la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

“Tenemos la convicción de que el fútbol tiene que ser protagonizado por los jugadores, por sus hinchas y no por los delincuentes. Siempre vamos a tener una sola postura de salir a hablar fuerte y firme”, sostuvo al respecto la dirigenta de la ‘U’ en diálogo con Bolavip.

Argumentando la presencia de antecedentes ya entregados al Tribunal de ANFP, la otrora Ministra Del Deporte afirmó que “es inaceptable lo que se vivió y no porque fuera contra nosotros, sino. porque no puede ser. Eso no puede pasar en nuestro país”.

Vale decir que, entre otros incidentes, se lanzaron bengalas en contra de la barra de Universidad de Chile desde un sector de Colo Colo.

“El día que existan dirigentes que empiecen a justificar la violencia en los estadios, ese día los delincuentes ganaron y eso no es lo que quiere Universidad de Chile“, justificó Cecilia Pérez.