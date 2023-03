El presidente de Azul Azul, Michael Clark, exteriorizó su molestia este jueves por las dudas que existen en Colo Colo sobre la agresión que sufrió Cecilia Pérez en el Estadio Monumental.

La U acusó el mismo domingo el golpe de puño que recibió su vicepresidenta y ex ministra de Estado en la previa al Superclásico 193 en Pedrero, que terminó en un opaco 0-0.

Incluso, se conoció el certificado médico de Pérez tras constatar lesiones. “La paciente antes descrita, sufrió una contusión malar y temporal derecha, que le provocó algunos momentos de mareos y confusión”, menciona.

Por esta razón, el mandamás de la concesionaria de Universidad de Chile se mostró indignado por las dudas que instala el ‘Cacique’ con la versión proveniente desde el CDA. “Jamás se ve que alguien le pega”, revelaron desde la testera alba a El Mercurio.

Ante esto, Clark estalló: “La agresión está acreditada. Que no existan imágenes todavía, no significa que la agresión no haya sucedido. Hay testigos y certificado de un médico que no se va a prestar para inventar cosas”.

“Insinuar y decir que Cecilia Pérez está mintiendo, es una bajeza”, añadió el timonel azul.

Por otro lado, Michael Clark negó tajantemente que Azul Azul haya invitado al Superclásico a dos exlíderes de Los de Abajo, la barra brava del elenco colegial.

“Hicimos uso de 80 entradas aproximadamente, tenemos claro el nombre de todas esas personas y no hay barristas ahí. Tampoco había ningún barrista en el bus, tengo la lista de quiénes iban en el bus”, dijo.