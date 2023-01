Universidad de Chile se encuentra bajo la lupa de los programas de análisis futbolísticos nacionales por estos días, ya que en su afán de volver a los puestos de la zona alta de la tabla, han incorporado jugadores con pasados en los históricos rivales para intentar enmendar el rumbo que han tenido en las últimas temporadas.

Es por eso que contrataciones como de Matías Zaldivia (exjugador de Colo Colo por 7 años) y Cristopher Toselli (por años vinculado con Universidad Católica), han arrastrado una oleada de comentarios y críticas a la directiva de Azul Azul.

Sin ir más lejos, el exreferente del Romántico Viajero, Johny Herrera, actual panelista de TST en TNT Sports, comentó y lanzó fuertes dardos contra los nuevos fichajes de La U.

En sus comentarios, el exportero expresó que “me llama harto la atención la pérdida de identidad del club, honestamente. Trajeron a Zaldivia y ahora Toselli, símbolos y capitanes de Colo Colo y la Católica. Ya están en el club y no queda más que apoyar, pero falta identidad, se está perdiendo eso y me da pena”.

Es por eso que ahora, el gerente deportivo azul Manuel Mayo, habló en conferencia de prensa y respondió las críticas del exgolero de la institución.

El directivo de La U declaró: “Yo quiero que haya jugadores de casa, que sepan lo que es la U, que sientan la camiseta, que quieran estar acá, y que sueñen con levantar títulos con el club. Ojalá formar una identidad con los jugadores que vienen ahora”.

“Lo de la identidad lo veo al revés. Miro el equipo, sobre todo cuando regresen los Sub-20, y veo que hay jugadores de casa. Más identificados que ellos no hay. Me parece que los que trabajamos acá soñamos con tener un once formado en la U, creo que lo hemos ido generando, potenciar jóvenes no queda sólo en el verso”, finalizó.

Con esto, se muestra la clara postura desde la administración de Universidad de Chile que buscan dejar atrás los malos comentarios y enfocarse en lo que serán los últimos preparativos para comenzar con todo la campaña 2023 en donde su primer desafío será enfrentar a Huachipato el lunes 23 de enero.