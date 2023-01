Este miércoles, el guardameta nacional Cristopher Toselli fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Universidad de Chile y habló ante los medios, por primera vez, con la camiseta azul tras su pasado en Universidad Católica. Una conferencia donde abordó la ácida publicación que Nicolás Castillo le dedicó.

En conjunto con el director deportivo del club, Manuel Mayo, el golero respondió todo tipo de pregunta, se mostró contento respecto de su nuevo desafío en la ‘U’ y se refirió a la polémica con el deslenguado delantero.

“No me quiero desgastar respondiendo a lo que publicó, al ‘Nico’ lo conozco hace mucho tiempo y le tengo mucho cariño. Fuimos compañeros y lo conozco un poco, no vale la pena referirse. Hasta casi estaba esperando el mensaje, pero no pasa más allá. Le tengo mucho cariño y no va a cambiar eso”, puntualizó el exjugador de Central Córdoba de Argentina.

Cabe recordar que Castillo, horas después de la confirmación del fichaje de Toselli al elenco laico, utilizó sus redes sociales para dedicarle una indirecta a su excompañero.

“En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”, fue la cita del uruguayo Eduardo Galeano que publicó el futbolista que actualmente busca club.

Por su parte, Toselli quiso ahondar en los comentarios positivos que recibió tras su arribo a Universidad de Chile, como el del seleccionado nacional Claudio Bravo.

“Muchos han hablando de lo buena onda y lo profesional que soy. Ellos entienden que es una profesión y un trabajo, y que uno tiene que dar el 100% donde le toque estar”, señaló.

Antes de finalizar, el formado en Universidad Católica abordó la controversia que ha suscitado su contratación tras la enemistad que existe entre ambas escuadras universitarias. Una polémica a la cual prefirió bajar el perfil.

“Todos estos días, la gente de la U ha sido muy educada y de la UC también, agradeciéndome lo que hice en el club. Me quedo con eso. Si busco a quien hable mal, lo voy a encontrar, pero he visto comentarios muy respetuosos y positivos”, cerró.