El fichaje de Matías Zaldivia a Universidad de Chile no dejó a nadie indiferente, luego de pasar más de 7 años en Colo Colo y posteriormente cambiar de equipo al archirrival de toda la historia del conjunto ‘albo’.

Si bien desde todos lados arremetieron en contra del traspaso, la propia hinchada de los azules repudió el refuerzo en defensa que adquirió el Romántico Viajero. Sin embargo, en los primeros duelos que ha tenido el plantel que actualmente comanda Mauricio Pellegrino, Zaldivia ha sido uno de los mejores en cancha, mostrando solidez y voz de mando en la zaga del conjunto universitario.

Ahora bien, quien salió a hablar del ya comentado traspaso fue su excompañero en el bloque defensivo del conjunto que dirige Gustavo Quinteros, Maximiliano Falcón, quien en diálogo con TNT Sports, tuvo tiempo para comentar la decisión de Matías Zaldivia.

En sus declaraciones, el ‘Peluca’ declaró que apoya su decisión, pero él no haría esa cambio tan drástico en su carrera, al argumentar que “sí estuvo tantos años en el club más grande de Chile, por algo es. Yo le deseo lo mejor, ojalá le vaya bien”.

“Me alegro por él. Yo a la U no iría obviamente, por códigos futbolísticos. Es como si fuera Nacional-Peñarol, no me cambio de uno para otro”, arremetió.

Posteriormente, profundizó en sus dichos al expresar que “no significa que seas hincha de un club en particular, pero en realidad uno nunca sabe lo que puede pasar. Todo es muy personal. Imagínate que tu familia esté mal, pasando hambre, y seguro la decisión sería otra. Pero hoy no lo haría”.

Así también, aseguró que no ha hablado con su excompañero, pero que pretende hacerlo para no perder la relación entre ambos. Así lo dejó en claro al manifestar que “después hablaré con él y le mandaré un mensaje. No es la primera vez que pasa, y seguro seguirá pasando”.

“De Mati puedo decir que para mí siempre fue un gran jugador, que tuvo mala suerte con las lesiones. Pero es cosa de aceitarse, de retomar el nivel”, finalizó.

Con estas declaraciones de un jugador que se ha formado parte importante del actual plantel de Colo Colo, se da por zanjada alguna diferencia de pensamiento entre ambos.

Ahora el ‘Cacique’ fija rumbo al estadio Sausalito, donde este domingo 15 de enero, se enfrentarán a Magallanes por la Supercopa de Chile (Magallanes).