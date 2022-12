Fuerte remezón en Azul Azul. Carolina Coppo renunció en las últimas horas como directora de la concesionaria del club Universidad de Chile, criticando con fuerza la gestión que lleva adelante Michael Clark.

La abogada era la representante de la casa de estudios al interior de la dirigencia de la U. La académica anunció su dimisión mediante una declaración pública.

“Esta dolorosa decisión no fue tomada de improviso ni por una situación en particular, sino que por una suma de factores que se fueron acumulando durante el transcurso de la actual administración, que han provocado que mi presencia en el directorio carezca de sentido”, comienza la misiva.

Luego, Coppo lanzó sus dardos contra el mandamás de la S.A. del elenco colegial. “(Clark) Ha tenido un deficiente manejo del directorio, produciendo una división que no se ha remendado, lo que junto a su estilo de gobernanza ha provocado que la opinión de aquellos directores que no hemos sido designados por los accionistas mayoritarios no sea considerada”, apuntó.

“Se nos entrega información tardía y parcializada”

Y eso no es todo. La abogada acusa que “se nos entrega información tardía y parcializada; decisiones que forman parte de la operación del Club simplemente se comunican; habiéndose solicitado que otras sean adoptadas por votación en el Directorio”.

Para terminar los argumentos a su renuncia, apuntando directamente a Michael Clark y al Grupo Sartor -principal controlador del club universitario-, Coppo dijo que “la forma en que se dirige la U obedece a un modo distinto de concebir a un Club de Fútbol y a cómo es la U y lamento profundamente no haber podido hacer prevalecer nuestra postura”.

“Me voy con la tranquilidad de saber que permanece un grupo de directores que tiene la fuerza y las capacidades para seguir trabajando y fiscalizando, manteniendo el espíritu de la U y, en especial, velando por el respeto de los valores de la Universidad de Chile que deben siempre guiar a nuestro Club”, sentenció.