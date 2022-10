El arquero de La U, Martín Parra evolucionó favorablemente, tras la agresión que sufrió en el Clásico Universitario ante La UC, en donde fue alcanzado por una bomba de estruendo que cayó a metros de su cuerpo y que le provocó un trauma acústico.

Más de una semana a pasado del lamentable suceso que colocó en jaque la seguridad dentro de los estadios.

Tras pasar varios días de cuidados médicos, ayer el joven golero azul fue dado de alta y pudo reintegrarse a los entrenamientos, aunque día a día será monitoreado hasta tener la autorización para poder volver a representas al Romántico Viajero en cancha.

En su vuelta al CDA Azul, el formado en Huachipato, habló con el área de comunicaciones del equipo nacional, en donde se refirió al caso que dejó a todo el mundo de fútbol nacional preocupado de los incidentes que ocurren a lo largo de todo el país.

Tensos momentos vividos por Martín Parra

En sus primeras declaraciones tras su retorno a complejo deportivo, Parra declaró: “Sentí el miedo en el momento de que me llegara algo en el cuerpo. Lo que veo en las imágenes me deja más tranquilo, gracias a Dios fue solamente el tema del oído y ninguna herida más en el cuerpo”.

“Me doy vuelta para reanudar el partido después del gol. Siento que explota la primera y mi intención fue intentar correrme porque pensé que iban a seguir cayendo más. Después me di cuenta que explotan dos más y me tiro al piso porque no me podía sostener de pie”, indicó el ex ‘acerero’.

Posteriormente, continúo relatando su reacción tras la bomba de sonido que cayó a metros de su cuerpo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. En lo expresado por Martín, se detalla que “sentí los oídos muy tapados, no escuchaba nada. Cuando me sentaron, seguía escuchando muy lejano. Tenía la sensación de que mi oído no estaba bien”.

“Cuando me entran al camarín, seguía con el pito de cuando se siente un ruido fuerte”, agregó.

Posteriormente, comentó los síntomas que evidenció tras las horas que permaneció en la Clínica y al salir del recinto hospitalario.

Con relación a eso, el arquero de Universidad de Chile, señaló: “Llegué a la Clínica en buenas condiciones, pero cuando me trasladan a la habitación en la que me iba a quedar, cuando me tenía que levantar al baño, sentía mareos y dolor de cabeza cuando volvía a la cama. Eso se repitió por tres o cuatro días”.

“Me dijeron que sí había un daño dentro del oído. El resultado arroja que aún hay una leve alteración, que no está 100% perfecto y que se debería mejorar con tratamiento que estoy realizando”, comentó.

Así también destacó el apoyo y cariño de los hinchas por él, en donde puntualizó: “Estoy sorprendido por el apoyo de los hinchas, fue mucho y lo agradezco mucho. En el club todos preocupados, todos los días teníamos un mensajes de alguien. A mi familia también le habló mucha gente. Agradecido del apoyo, sé que lo hacen con cariño”.

Por último, profundizó en la temática que hay detrás de todo lo ocurrido, acerca de la violencia en los estadio y que se vive con una mayor frecuencia en estos días. Ante eso, Martín Parra enfatizó que “los jugadores y la gente dentro de la cancha está expuesta a este tipo de cosas, en los últimos años se ha hecho normal. Pero no debería ser”.

“Hay que tener un poco más de cuidado con ese tipo de cosas, poner más ojo y no dejarlas pasar. Tendría que haber más resguardo a los jugadores y a la gente que está en un espectáculo”, finalizó.