El entrenador de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, se refirió este miércoles a su nuevo desafío al frente del primer equipo azul, esta vez buscando evitar el descenso a la Primera B en el Campeonato Nacional 2022.

A falta de seis partidos para el fin de la temporada, el cuadro azul se ubica en el 13º lugar de la tabla con 23 puntos, solo dos sobre el primer equipo en zona de descenso directo.

Tras convertirse en el sucesor del uruguayo Diego López, Miranda declaró en rueda de prensa que “entiendo la situación del club, que a lo mejor es riesgosa, pero para estar acá hay que ser valiente y la U, su hinchada y su gente, es gente valiente y yo en mi vida siempre he sido valiente”.

“Si estoy acá sentado es porque estoy dispuesto, creo en mí, en los jugadores y he sentido el respaldo de mucha gente”, agregó.

Respecto al duro presente del elenco colegial, el DT que llega nuevamente como interino indicó que “independiente del momento, ser el técnico de la U es un orgullo y lo asumo con una responsabilidad tremenda. Entiendo que el momento es distinto, pero también sé que cuento con el apoyo de todo el club, de la gente que trabaja conmigo y todos estamos conscientes del momento, pero también sabemos que hay seis partidos por delante, la situación se puede revertir y seguimos dependiendo de nosotros”.

“La U es un equipo grande, por historia tiene mística, tiene una hinchada espectacular y tiene jugadores que entrenan día a día para revertir esta situación. Lamentablemente no hemos podido salir, pero en todos los entrenamientos ellos trabajan para ganar. Estoy seguro que lo vamos a lograr“, añadió.

A la hora de entregar un mensaje a los jugadores, Miranda dijo que “tienen que demostrar por qué están acá, intentaremos buscar el partido y ser protagonistas desde el primer minuto para obtener un resultado positivo. Confío mucho en mi trabajo y en los jugadores, lo más importante es que nosotros nos ayudemos y la única manera es consiguiendo resultados positivos. Solo miro el fixture de la U“.

Por último, el nuevo DT azul tuvo palabras de agradecimiento para Diego López, quien lo eligió como ayudante técnico en su proceso. “Me entregó mucha confianza, estoy agradecido, siempre confió en mí. El pidió que me quedara, se lo sigo agredeciendo (…) De lo que pasó para atrás no hablaré, no me corresponde. Estoy agradecido de Diego por darme la oportunidad y confianza de trabajar con él, es un gran profesional y lamentablemente los resultados no se dieron”.