Se mostró furioso. Johnny Herrera, otrora arquero de Universidad de Chile y actual comentarista, criticó duramente a los jugadores del cuadro azul por los rumores que indican que ellos escogieron a Sebastián Miranda como el sucesor de Diego López en el banco.

El símbolo del elenco colegial reveló a mitad de semana su candidato para salvar al equipo del descenso: Ronald Fuentes. “Salió campeón con la U como jugador, como dirigente, conoce la interna, sabe dónde se va ir a meter”, indicó.

Sin embargo, la dirigencia de Azul Azul oficializó a primera hora del viernes que Miranda tomará nuevamente el elenco de forma interina, hasta fin de temporada, tal como lo hizo cuando se fue el colombiano Santiago Escobar.

Respecto a la llegada al banquillo del exDT del fútbol formativo de la U, el ‘Samurai Azul’ explotó en su rol de comentarista de TNT Sports. “Se dice que los jugadores quieren a Miranda, pero qué pueden opinar si no aportan nada“, indicó sin anestesia.

“Los grandes no aportan nada. Los vas a entrevistar y no aparece ninguno, porque no ponen la cara. Qué espera la dirigencia de la U para ponerse los pantalones como corresponde y llevar a un tipo que sea un líder innato y que tuviera trayectoria en el club”, agregó.

Incluso, el exguardameta fue más allá. “No conozco a Miranda, hay muchos dichos, dimes y diretes, que lo eligieron casi que los jugadores. Se especula que la gente del rancho de Felicevich lo eligió a Miranda. Especulaciones. Se tendrá que poner los pantalones el presidente y cortarla, porque hasta el momento son puras cagadas las que se han pegado. Si le siguen haciendo caso a ese grupito (de jugadores) que está ahí, entonces la van a seguir cagando y el equipo va terminar descendiendo“, dijo.

Para terminar, Herrera reafirmó no estar seguro que Miranda sea lo mejor para la U y le dio duro a Azul Azul. “Es que sería redundar en las cagadas que se han pegado hace mucho rato. Ya se mandaron cagadas con Caputto, ya se pegaron recontra cagadas. Perdón, es que me da rabia ya es inentendible. Ya la cagaron con Caputto, Valencia, Romero, entonces qué pretenden. Cuando asume Romero ganamos 5-0 en Santa Laura, un baile, con un partidazo. Ganamos el segundo, el tercero y se acabaron las ideas. Es muy distinto tratar con cadetes que tratar con un plantel“, sentenció.