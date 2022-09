El experimentado delantero nacional Ronnie Fernández, en su condición de segundo capitán de Universidad de Chile, salió nuevamente a dar explicaciones en redes sociales. Esta vez al ser apuntado como uno de los referentes que pidió a Sebastián Miranda como sucesor de Diego López en el banco azul.

Previamente, el exSantiago Wanderers debió salir a responder las acusaciones de veto del plantel a periodista tras trascendido de asado en CDA. “El deporte de darnos en el piso y de jactarse del mal momento deportivo que atravesamos se debe limitar a la verdad”, indicó el pasado 31 de agosto.

Ahora, de acuerdo a una publicación del portal En Cancha, el ‘19’ de los azules pidió al presidente Michael Clark, junto a otros referentes del primer equipo, dejar a Sebastián Miranda como entrenador en esta recta final del Campeonato Nacional.

Esta situación terminó siendo clave para que Ronald Fuentes, jugador de la U de 1994 al 2001, se bajara de la carrera por la banca técnica del ‘Romántico Viajero’.

Es más. Johnny Herrera disparó el viernes pasado contra los futbolistas del elenco colegial. “Se dice que los jugadores quieren a Miranda, pero qué pueden opinar si no aportan nada“, dijo el exguardameta, que tenía a Fuentes como favorito para suceder al uruguayo López.

Ante esto, Fernández se mostró furioso y en Twitter escribió: “Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse, pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener cada uno. Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo, pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día”.

Luego, el ariete de 31 años agregó: “La difamación ya es demasiado, siempre es un ‘según’, den sus fuentes y apunten públicamente con la verdad. Es lo único que declararé. Sigo fuerte y confiando en que sacaremos esto adelante junto a quienes nos apoyen“.

