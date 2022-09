Universidad de Chile vive unos terribles días en su presente. Se encuentran décimo cuartos en el torneo nacional, vienen de realizar un pésimo partido ante el colista del certamen, Coquimbo Unido y además, su técnico fue despedido de la banca.

Diego López se marcha de los azules con terribles números en la maleta. Tan solo una victoria en 9 partidos, un triunfo en 60 días y solo duró 80 en el cargo. Un lamentable registro, acompañado con las malas estadísticas de que su último partido al mando del Romántico Viajero, donde no lograron patear a portería.

Una penosa realidad, que tiene a todos los hinchas del club nacional, con el miedo de que se acerca el ‘Fantasma de la B’.

Un exjugador y referente azul, es sin duda Johnny Herrera, quien ahora disfruta como panelista en TST de TNT Sports. El exguardameta azul, ya tiene en mente el siguiente nombre idóneo (según él), para enmendar el mal destino que tiene este el equipo en este campeonato nacional.

Bajo ese contexto, Herrera señaló: “Si me preguntan y lo he dicho muchas veces. para mí el candidato es Ronald Fuentes. Salió campeón con la U como jugador, como dirigente, conoce la interna, sabe dónde se va ir a meter”.

“Él sabe que el plantel a lo mejor no está en condiciones de pelear un campeonato, pero también sabe que se podría hacer algo mucho mejor de acuerdo a lo que tiene“, indicó.

Además, manifestó cuál no sería un técnico adecuado para tomar el fierro caliente que hoy representa La U, ya que solo tienen 6 fechas para salvar la categoría.

Con relación a esto, el excapitán del ‘Bulla’, expresó: “Ronald Fuentes es un tipo súper sensato, lo conozco de hace mil años, jugué con él… para mí es la persona encargada de sacar esto adelante y no traer a un técnico como, sin desmerecer a nadie, como (Dalcio) Giovagnoli, no me acuerdo cómo se llama, porque dicen que saca resultados”.

“Es gente que no conoce el club, que no conoce la interna del club, hoy tienen que llevar a alguien que sepa en lo que se va a meter. Espero que haya sensatez por parte de los dirigentes, que logren convencer a Ronald, que es un buen entrenador, porque la U está sin margen de error”, finalizó.

Otro problema que se les presenta, es que los duelos de la fecha 26 y 28 ante Audax Italiano y Everton de Viña del Mar respectivamente, los tendrán que jugar a puertas cerradas, debido a los incidentes y desmanes que ocurrieron en el último Clásico Universitario contra La UC.

El siguiente partido, en donde necesitan sumar de a 3 para comenzar a estirad la diferencia con los de atrás, La U, deberá hacerle frente a Palestino el día jueves 15 de septiembre a las 15:30 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.