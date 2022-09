Un jugador que lleva meses en su retiro y que gozó siendo el máximo artillero en el campeonato nacional es Esteban Paredes, otrora atacante de Colo Colo que hace algunos días paso a ser parte de TNT Sport y que co-animará el nuevo programa de la cadena deportiva.

Bajo el nombre de Sabor a Gol, el ex seleccionado nacional disfrutará de un espacio de cocina y fútbol que animará el chef Tomás Olivera.

El exgoleador del ‘Cacique’ será el primer entrevistado en este espacio que combina el sabor de la comida, con las anécdotas del deporte rey, el fútbol. Además, él continuará en los siguientes capítulos, como ayudante para dirigir el programa junto al chef experto en carnes.

Además de anécdotas, hablarán sobre diversos temas, tales como sus inicios, su mejor año en Colo-Colo, la llegada a la Selección Chilena y la relación con algunos históricos rivales en cancha, como Johnny Herrera, con quien ahora es compañero de señal.

Con relación al exguardameta de La U, Paredes destaca: “Johnny Herrera es el mejor arquero en la historia de la U. Fue un líder, arquero para qué decir. Como persona lo conocí en la Selección y me parece un tipo que va de frente, eso es bueno. Todo lo que generó en la U, lo que ganó, lo que es: el ídolo que es para el hincha de Universidad de Chile”.

“Creo que está un peldaño por encima del Superman. Ganó una copa internacional”, puntualizó.

En ese sentido, el ex Colo-Colo mencionará en el programa que actualmente es compañero de clase con Johnny junto a otros referentes de la Generación Dorada como Alexis, Vidal y Bravo, quienes estudian para sacar el curso de técnico profesional.

No tan solamente se referirá a su exrival, si no que también abordará quién era su ídolo de infancia, Paredes señalará que un jugador a quien seguía e idolatraba era Marcelo Pablo Barticciotto, junto a Ruben Martínez. Mientras que el técnico que más marcó al “Tanque” según su parecer, fue Pablo Guede.

Con relación a esto, hablará en el programa y manifestará: “Cuando mejor anduve fue cuando tuve a Pablo Guede. Tenía una manera de trabajar al estilo Bielsa. Le gustaba presionar, ir adelante siempre. Con Tito (Héctor Tapia) y Miguel (Riffo) también tuvimos un campeonato soñado el 2014. Ahí se trabajó muy bien, muy similar a Pablo”.

“Pero creo que Guede me marcó más, tuve un peak en mi carrera y en los goles. Me sentía liviano, me hizo bajar de peso, entre otros”, cerrará el goleador histórico.

El nuevo capítulo de Sabor a Gol se estrenará este jueves 8 de septiembre a las 22:00 horas, por todas las señales de TNT SPORTS y Estadio TNT SPORTS. El espacio que patrocina Sodimac contará con grandes entrevistados como Alberto “Beto” Acosta, Jorge “Kike” Acuña, Helen Galaz y algunas sorpresas.