El legendario goleador de La Roja y de Colo Colo, Carlos Humberto Caszely, repasó a Universidad de Chile a la hora de comentar el opaco presente del cuadro azul, al borde de la zona de descenso directo en el Campeonato Nacional 2022.

Consultado por el mal momento del elenco colegial, el ‘Rey del metro cuadrado’ declaró en diálogo con Redgol que “el equipo no tiene referentes… el problema es un poquito anterior. Decían que la U con juveniles salía adelante, pero un juvenil sólo te gana partidos“.

“Le ponen todas las fichas a Darío Osorio, que juega muy bien, pero es niñito. No le pongan la mochila a ese cabro chico. Puede jugar bien un partido, o 45 minutos, pero él solo no es capaz de sacar esto adelante. ¿Que cueste cinco o diez millones de dólares? No le pongan una mochila tan grande a los cabros”, añadió.

Luego, el ‘Chino’ fue más allá y sin tapujos indicó que “la pandemia la salvó del descenso… después unos arreglines. Y la verdad es que cuando uno es jugador de fútbol le complica mucho no tener una cabeza visible”.

“No sabes quién es el que manda y parece que en la U nada es visible (…) Es terrible, pero es un problema que la U arrastra hace cuatro años”, complementó.

Para sentenciar, el mundialista en Alemania 1974 y España 1982 mandó un fuerte mensaje al ‘Romántico Viajero’, que nuevamente está luchando por la permanencia y por evitar el descenso.

“Los campeonatos los ganan los grandes y si no hay grandes, es imposible“, finalizó.