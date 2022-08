En la antesala del ‘clásico universitario’ de este sábado entre Universidad de Chile y Universidad Católica, la gran polémica corrió por cuenta de Diego López y su sorpresiva decisión de dejar en la banca a uno de los futbolistas con más proyección del equipo; Darío Osorio. Pese a que el joven volante ingresó en el segundo tiempo, no pudo evitar una nueva debacle azul.

Una dura derrota (0-3) que caló hondo en las huestes de la ‘U’ y es que, tanto hinchas como ídolos del club, perdieron la paciencia con el nivel de juego mostrado por el elenco universitario y temen con volver a coquetear con el fantasma de la B.

En ese sentido, el histórico exfutbolista azul, Miguel Ángel Gamboa, conversó con AS Chile y analizó el presente de un conjunto universitario que marcha en la antepenúltima posición del Campeonato Nacional, sólo un puesto por encima de la zona de descenso.

“No hubo ninguna sorpresa en cuanto al vaticinio del resultado. La Católica es un mejor equipo y tiene una base de muchos años”, recalcó el mundialista con La Roja en el Mundial de España 82′.

Respecto de la suplencia de Osorio, el ícono de Universidad de Chile utilizó términos más duros y apuntó directamente al DT uruguayo: “Hay que ser cabeza dura para dejarlo afuera. Se le va a tirar toda la gente encima… Había que meterlo. Creo que se equivocó rotundamente”.

En la misma línea, Gamboa justificó su fuerte crítica a López y enfatizó en la importancia que tendrá el mediapunta de 18 años en el recambio del fútbol chileno.

“Es que hay que ser medio cabeza dura para no poner al jugador que en un momento dado te puede desequilibrar un partido o hacer un gol por una genialidad. Uno de los más desequilibrantes que tiene la U es Osorio. No hay otro que haga lo que él hace, que en un momento dado se pueda pasar uno o dos jugadores y saque un disparo de 30 metros o encarar y llevarse jugadores en velocidad. Por algo lo están nombrando como un gran talento de Chile”, manifestó.

No obstante, el exdelantero puso paños fríos y se refirió a la continuidad del uruguayo, asegurando que la solución para todos los males de la ‘U’ no es cambiar entrenadores constantemente.

“La U ha cambiado no sé cuántos técnicos en el último tiempo y con pocos resultados. Uno tiene que convencerse de que el plantel no es bueno, porque no puede ser que todos los técnicos sean malos”, sentenció.

Con 22 puntos, uno más Coquimbo Unido (penúltimo de la tabla), el próximo desafío del conjunto azul es, justamente, cuando se enfrente, el miércoles 7 de septiembre, ante los ‘piratas’.