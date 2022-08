En la jornada de ayer, Universidad de Chile consiguió clasificar a los cuartos de final de Copa Chile, en lo que sería su manera de poder clasificar a copas internacionales. Con el envión anímico que otorga el pase a la siguiente ronda, no se descarta que La U pueda enmendar el rumbo en el campeonato nacional.

Además, hace algunos días, la dirigencia de Azul Azul contrató a Mauricio Etcheverry como nuevo asesor para la institución. Sin embargo, ha sido polémica su llegada al club nacional, por ser la mano derecha de Sergio Jadue, protagonista del caso de corrupción más grande que ha vivido el fútbol chileno en los últimos años.

Pese la relación que tuvieron estos dos anteriormente, La U confía que con Etcheverry en el puesto, pueda ayudar al Romántico Viajero a salir de la mala situación en la que se encuentra.

Recordada frase

No obstante, el recién llegado al CDA Azul brindo hace algunos meses una entrevista a Mi Radio de La Serena, donde lanzó una frase que dará que hablar, donde destaca unos dichos que hacen recordar al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue.

En la conversación, el ex futbolista Felipe Flores Quijada, le consultó si estaría dispuesto a aceptar un soborno, tal y como lo hizo su amigo y ex mandamás del ente rector del fútbol chileno.

En su respuesta, el nuevo integrante del directorio de La U, señaló: “No sé pues, no me lo ofrecieron, qué sé yo. Nunca se sabe. El ser humano tiene diferentes tipos de reacciones en la vida. No sé qué hubiese pasado”.

“No he tenido la oportunidad de que me hayan tratado de coimear, entonces no sé si mi precio es uno, dos, tres, cuatro, cinco… o no hay precio. No lo sé. No he tenido la oportunidad de ponerme en esa disyuntiva. Y me imagino que a Sergio se le encontró el valor y ese valor lo aceptó”, indicó.

Sergio Jadue

Además, Etcheverry confesó que “yo soy muy crítico con él en ese tema, él está arrepentido por lo que pasó, porque creo que Sergio Jadue tenía un futuro prometedor en el fútbol, al menos sería presidente de la Conmebol por su capacidad de trabajo”.

“Me imagino que una persona que recibe un soborno no lo anda comentando por el mundo. O con sus cercanos. El tema de los sobornos era de los presidentes de las federaciones, y Sergio Jadue fue uno de ellos”, agregó.

A pesar de lo comentado, reafirmó su inocencia en lo realizado por Jadue al mando de la ANFP. “La verdad es que no sabía lo que él (Sergio Jadue) estaba haciendo y si hubiera sabido, tal vez lo habría apoyado igual, tal vez no, no lo sé. No me tocó participar”.

También destacó que no ha aceptado ningún tipo de sobornos a lo largo de su trayectoria, descartando de raíz, algún vinculo en algo fraudulento. “Ten la certeza de que si yo hubiese tenido alguna cosa que ver en algún tipo de soborno, ya sea fuera o en Chile, no estaría conversando contigo acá”.

“Me dieron vuelta entero, y no solamente a mí, si no que también a mi mamá, a mi papá que en ese tiempo estaba vivo, a mi hermana, a mis hijos. Y la verdad es que yo no tenía nada que esconder. Y yo fui liberado y exonerado de toda culpa a menos de un año de la historia, pero eso no es noticia”, finalizó Mauricio Etcheverry.