Uno de los exjugadores más reconocidos en los últimos años del fútbol ecuatoriano, es sin dudas Antonio Valencia, excelso lateral que vivió sus mejores momentos como jugador emblemático del Manchester United.

Siendo muchas veces capitán de los ‘Red Devils’, aprendió a llegar a la cima de la Premier League y competir con grandes leyendas del fútbol en la elite de Europa. Además, en su periodo activo, alcanzó a jugar dos mundiales con su selección, siendo el séptimo jugador con más partidos en el conjunto ecuatoriano.

Actualmente se mantiene alejado del deporte, tras su retiro en el Querétaro de México. Sin embargo, ‘El Tren Amazónico’, brindo unas palabras al medio AS Chile, en donde reconoció su amor y gusto por un equipo del campeonato nacional, Universidad de Chile.

En el diálogo, el ex carrilero del United, manifestó: “Me gusta la U. He escuchado bastante del club, he visto su historia y tiene una buena hinchada. Tuve la oportunidad de estar en una Sub 23 en Chile y vi que era uno de los más grandes del país. Siempre tengo presente a la U”.

Recordó a Alexis Sánchez

Además, tuvo palabras para un excompañero chileno en la gigante institución inglesa, Alexis Sánchez, con quien compartió algunas temporadas en la Premier League y que aprendió a conocer con mayor facilidad, gracias a que ambos hablaban español. En sus palabras, explicó el porqué el tocopillano no logró adaptarse.

Con relación a esto, Valencia comentó: “A lo mejor le faltó tiempo, porque venía del Arsenal, un equipo donde él era la figura. En Manchester había un rol que cumplir y quizás no se acostumbró. Son muchos factores”.

“Londres es una ciudad más grande, tiene más posibilidades de hacer otras cosas que pensar en fútbol, y en Manchester solamente hay que pensar en fútbol. Es una ciudad más pequeña y no hay muchas cosas que hacer”, indicó.

También profundizó en la permanencia del ‘niño maravilla’ en el Inter de Milán, donde no pudo demostrar todo su poder de fuego y gambetas, ya que tuvo muy pocos minutos en el equipo ‘lombardo’.

Ante esto, Antonio expresó: “Sabemos que Alexis es un jugador A. En Inter no tuvo la oportunidad de jugar o de ser el futbolista que es, pero en Francia sí la tendrá para seguir demostrando. Dentro y fuera del campo de juego, es un chico muy bueno”.

“Él necesita que le den mucho cariño, y a lo mejor en Francia lo encontrará. Esa liga es competitiva y ojalá que sea una linda temporada para él”, finalizó.

Con estas declaraciones del importante exjugador del combinado ecuatoriano, reconoce su cariño por Universidad de Chile, al mismo tiempo que reconoce el problema de adaptación que tuvo Alexis Sánchez, cuando fue su compañero en el Manchester United.