El otrora arquero y exgerente deportivo de Universidad de Chile, Sergio Bernabé Vargas, no escondió su inquietud ante la posibilidad que el cuadro azul baje en noviembre por segunda vez en su historia a la Primera B del balompié nacional.

Recordar que el elenco colegial escribió en enero de 1989 el momento más triste en su historia; consumaron su ida a la B por primera y única vez.

En la actualidad y a falta de ocho fechas, la escuadra que dirige el uruguayo Diego López se encuentra en el decimotercer lugar con 22 puntos, solo tres unidades sobre los equipos que están hoy perdiendo la categoría (Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido).

Consultado por el opaco presente de la ‘U’, el mítico exguardameta azul declaró en DirecTV que “irse al descenso sería catastrófico, un desastre. Sabemos todas las dificultades que hay en la institución, a toda la turbiedad sobre la propiedad del club y de quién realmente es”.

El suplicio estudiantil con el descenso se inició en el 2019. Desde aquel año, las campañas del ‘Romántico Viajero’ se transformaron en una lucha constante por la permanencia en Primera División. El año pasado estuvo a minutos de caer a la B, pero en una gran reacción dio vuelta el marcador en Rancagua ante Unión La Calera y logró con enorme sufrimiento continuar en la serie de honor.

Además, Vargas cree que el amargo momento de Universidad de Chile no es responsabilidad del actual entrenador. “Lamentablemente el equipo no ha rendido. Diego López es el que menos responsabilidad en este momento complicado tiene. Tomó al equipo con jugadores que no han tenido buen rendimiento y no se han dado los resultados”, dijo.

El próximo desafío de los azules en el Campeonato Nacional será el sábado 27 de agosto, recibiendo en el Estadio Nacional a Universidad Católica. Un duelo que podría marcar el renacer del elenco colegial o dejarlo al borde del abismo en el torneo.