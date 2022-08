El experimentado delantero Joaquín Larrivey volvió a referirse a la posibilidad de regresar a Universidad de Chile. El argentino se sinceró y ve como “un sueño lejano” vestir nuevamente la casaquilla del elenco colegial.

El jugador que milita actualmente en el Cosenza Calcio, de la Serie B italiana, ve muy difícil volver a la ‘U’ al estar en Azul Azul la misma administración que decidió no renovarle el contrato.

“Veo un sueño lejano volver a jugar en Universidad de Chile, que la dirigencia se comunique conmigo. En su momento los mismos que decidieron no renovar mi contrato, deben tener la misma opinión ahora”, indicó en diálogo con DirecTV.

Además, el oriundo de Gualeguay se refirió a lo que fue su salida del conjunto estudiantil, a comienzos del presente año, luego de ser el goleador en las dos últimas campañas.

“Los números hablan por sí solos. Considero que tenía argumentos para quedarme en Universidad de Chile y no tan sólo por lo que demostré los últimos dos años en el club”, apuntó.

“Michael Clark me dijo (en su oportunidad) que me quedara tranquilo, que me quedaría en la ‘U’ junto a Ramón Arias en una reunión”, agregó.

En otro tema, el jugador de 37 años cree que la concesionaria del club debiera hacer un esfuerzo económico para retener a quienes están haciendo bien las cosas en el primer equipo.

“Universidad de Chile debería hacer un esfuerzo económico para mantener los jugadores que están haciendo las cosas bien en rendimiento, hacer una inversión económica e incorporar personas de jerarquía”, señaló.

Respecto al presente del elenco que dirige el uruguayo Diego López, el oriundo de Gualeguay lamentó la irregularidad que presenta en el Campeonato Nacional, aunque destacó el buen nivel de promisorios jugadores como Lucas Assadi, Darío Osorio y Cristóbal Campos.

En cuanto al rendimiento, Larrivey dijo que “siguen sin poder cuadrar un equipo, espero que logren una remontada”, mientras que de las jóvenes figuras dijo que “son las joyas del club, pueden hacer la diferencia. Cristóbal Campos es un arquero espectacular”.