Walter Montillo, exjugador de Universidad de Chile, recordó lo que fue su salida del elenco estudiantil y apuntó a un nombre como responsable de su apresurado retiro: Rafael Dudamel.

El retirado volante, quien colgó los botines a principios de 2021, culpó al técnico venezolano de mal paso por La U de haberlo llevado a su adiós al fútbol.

“Rafael Dudamel me amargó la carrera. Si hubiese estado otra persona que conociera la historia de la U la situación habría sido diferente”, afirmó el argentino, en conversación con DirecTV Sports.

“Decidí retirarme. Me sentía bien para seguir pero quería estar en La U. Era mi lugar en el mundo y sentía que, si me iba a otro lado, tenía que demostrar”, agregó el ‘Ardilla’.

Luego, Walter Montillo criticó a Azul Azul, especialmente al exgerente deportivo Luis Roggiero.

“Se fue Larrivey con 40 goles en dos años y no lo retuvieron. Tomaron decisiones apresuradas. Roggiero se supone que sabía armar un plantel, que sabía a qué entrenador traer y de golpe se fue. Si La U no tiene un rumbo donde ir es muy difícil su situación”, recalcó el exvolante.

“En una institución grande como La U, cuando sufren tantos cambios a nivel dirigencial y técnico, en poco tiempo es complicado encontrar un buen funcionamiento”, complementó Montillo.

Finalmente, el ‘Ardilla’ aseguró que le gustaría ocupar un puesto dirigencial en Universidad de Chile.

“No le cierro las puertas a La U para tomar un cargo, aunque no creo que esta dirigencia me tenga contemplado. De todas maneras me sigo preparando en diferentes áreas de formación y representación”, concluyó el trasandino.

La U, vale señalar, enfrenta a Colo Colo este domingo 31 de julio en el Superclásico 192°, duelo válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional.