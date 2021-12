Descargó toda su furia contra el actual plantel de la U. Tito Awad, emblemático hincha y hasta comentarista deportivo del cuadro ‘azul’, arremetió con todo contra los jugadores a pocos días del vital duelo contra Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

Recordemos que el conjunto laico marcha decimosexto en el torneo y, por ahora, se encuentra en zona de promoción. Es decir, en riesgo latente de perder la categoría.

Durante una intervención en Show de Goles, de TNT Sports, Awad admitió su frustración por el difícil momento del club. “Pelear un título a uno lo pone nervioso, la noche anterior, pero son nervios alegres. En cambio cuando uno vive estos desastres uno está cagado de susto”, reconoció.

Sin embargo, no fue lo único. Awad, que comenta los partidos de la ‘U’ con el medio La Magia Azul, además fue detallando las cosas que dirigencia y plantel han hecho mal esta temporada.

“Primero, nunca se debió permitir que la U no fuera local cuando se sabía que el estadio Nacional, que es entre comillas nuestra casa. Un error no haber cerrado con el Santa Laura. Fue el primer error garrafal de la directiva y solo por no querer prestar un jugador… ellos pedían Carraco de préstamo, en el Santa Laura hubiésemos tenido por lo menos 9 puntos más”.

“Segundo error, dirigentes, tienen que entender que son los técnicos los más importantes. Ustedes no los quisieron escuchar. Ustedes se pusieron a contratar parches, puros técnicos de divisiones menores tanto en Venezuela como en Chile, y esos no sacan adelante a un equipo”, remarcó.

En la misma línea, Awad cuestionó los refuerzos. “No voy a hablar de Junior ni lo voy a matar, porque yo también lo pedí y estábamos todos de acuerdo, sin saber lo mal que jugaría. Pero no se trajo nadie más. Un venezolano lesionado que no ha podido jugar y no lo hará hasta marzo. Otro error de la directiva”.

Eso sí, la parte más dura del discurso fue para los jugadores: “Si hemos tenido seis técnicos en tres años, peleando el descenso en los tres años, y ninguno le ha podido dar una identidad a este equipo… ¡quiere decir que los jugadores son hediondos de malos!”.

“Son malos para la pelota, no saben parar una pelota. Si no sabes parar el instrumento con que se juega este deporte no puedes hacer un pase. La U no se da dos o tres pases seguidos. Me da envidia ver a Curicó que se dan 7 pases, veo a Audax se dan 10, y nosotros que tenemos nombres y apellidos, y algunos jugadores con renombre, en cuatro partidos han llegado 8 veces al arco rival ¡Ocho veces!”, cuestionó.

Finalmente, Awad lamentó que los futbolistas “juegan como si estuvieran en un partido a mitad de año, váyanse a la cresta. Enójense conmigo y quítenme el saludo, pero usted no merecen, y la U no merece, que ustedes vistan esta camiseta. Y se los digo en la cara”, remató.