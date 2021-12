A cuatro días del crucial partido de Universidad de Chile frente a Unión La Calera, válido por la última fecha del Campeonato Nacional y para evitar cualquier relación con el descenso, una nueva polémica estalla en las huestes azules; cuatro futbolistas habrían salido a un restaurant a beber alcohol en su día libre.

Así lo consignó el periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, quien reveló las andanzas de parte del plantel de la ‘U’ durante el pasado lunes.

“No existen siete días de entrenamientos seguidos en ningún equipo, siempre hay un día libre entremedio. Pero no voy al hecho de que les hayan dado libre o no. Yo les diría a los jugadores de la U, fundamentalmente a algunos, que si les van a dar día que lo usen para descansar. No para estar exhibiéndose en restaurantes bebiendo alcohol, como sucedió con algunos futbolistas en Vitacura”, arrancó detallando el comunicador.

En ese sentido, Caamaño reconoció que la situación vuelve a repetirse dentro del plantel laico, ya que asegura que, en la antesala de la anterior fecha ante Cobresal, también cometieron esta imprudencia, puntualizando en que “lo mejor que podrían hacer los jugadores de la U esta semana es guardarse. La semana pasada algunos futbolistas también fueron vistos bebiendo alcohol en este restaurante”.

“Si van a descender, guárdate en la casa, no vayas a tomar cerveza a un restaurante como lo hicieron cuatro futbolistas”, sentenció duramente.

Cabe señalar que la escuadra dirigida por Cristián Romero volvió a los entrenamientos durante la jornada de este martes, con el objetivo en mente de preparar el vital encuentro frente a los ‘cementeros’ que se disputará el próximo domingo a las 18:00 horas.