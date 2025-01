El defensor Alfonso Parot, histórico jugador de Universidad Católica, oficializó su salida del club mediante una carta publicada en Instagram, donde reveló que las autoridades retiraron una propuesta de renovación que le habían entregado anteriormente, exigiendo una rebaja considerable en su salario. A pesar de haber aceptado la reducción salarial por su amor a la camiseta cruzada, Parot se mostró sorprendido al enterarse de que la oferta ya no estaba disponible, lo que resultó en su inesperada salida del equipo. Agradeció a la hinchada y al personal del club, recordando sus más de 20 años de entrega y más de 300 partidos disputados, finalizando con un mensaje de cariño y gratitud hacia la institución.

Acabo su vínculo con la UC. Alfonso Parot, un histórico del elenco de la precordillera, oficializó su despedida del club este jueves y se marchó apuntando a la dirigencia.

El ‘Poncho’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para difundir una carta, donde asegura que las autoridades del equipo de San Carlos retiraron una propuesta que renovación que ellos mismos le habían entregado poco tiempo atrás.

“Queridos hinchas y familia cruzada: Junto con desearles un muy buen año, les comunico que mi contrato con Universidad Católica ha llegado a término”, empieza el escrito del defensor.

“Ha sido un proceso largo y duro, iniciado el año pasado, donde el Club me ofreció continuidad a cambio de una baja considerable en mi sueldo. Mi corazón cruzado y mi amor por la franja me llevaron a aceptar, manteniendo vivo el sueño de seguir jugando en el club que me formó”, agregó.

Parot remarcó que, pese a su reducción salarial, siempre dio el cien por ciento en cancha y que “seguí firme y leal a Católica, como lo he hecho incesantemente en el lugar que me vio nacer y crecer como jugador de fútbol profesional”.

“Buscando siempre lo mejor para el Club, seguí entregando mi máximo esfuerzo, aunando al equipo, sosteniendo al camarín y alimentado el espíritu cruzado de todos mis compañeros, más allá de los resultados”, acotó.

“El Club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa”

Cuando el escenario ya era complicado para él, Parot detalló que “a finales de este año, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo. Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero”.

“Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el Club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”, lamentó.

El golpe fue duro para el formado en San Carlos. “A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado“, sostuvo.

Pese a todo, Alfonso Parot expresó que “más allá del sabor agrio que me deja esta salida, quise escribir este comunicado para despedirme de la hinchada más importante de mi vida y para comunicarles, con cariño y honestidad, que a pesar de no seguir vistiendo los colores de la franja, nunca olvidaré los más de 20 años dando mi vida por ella”.

“No puedo despedirme sin antes agradecer profundamente al personal de aseo, cocineros, porteros, utileros, área de marketing y cuerpos técnicos. Me voy con la sensación del deber cumplido: más de 300 partidos por la UC, Y 8 títulos. Porque como siempre he dicho… Católica lo hacemos todos. Con cariño. Poncho Parot, el 24 de los cruzados“, cerró.