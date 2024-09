Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El caso judicial entre Nicolás Castillo de Universidad Católica e Isaac Arévalo de Universidad de Chile tuvo un nuevo capítulo con una audiencia para revisar la suspensión condicional del proceso, donde el delantero no estuvo presente debido a motivos laborales. La jueza resolvió mantener la suspensión del caso, pero dio a Castillo cinco días para pagar una indemnización de 15 mil pesos. Si no lo hace, la suspensión podría ser revocada. El conflicto se originó en diciembre de 2023 cuando Castillo supuestamente intimidó a Arévalo dentro del complejo deportivo San Carlos de Apoquindo. Castillo no podrá acercarse en términos violentos a Arévalo por un año y debe pagar la indemnización por daños a la indumentaria del denunciante.