Jorge Valdivia, exfutbolista y actual comentarista, reaccionó este jueves a los gestos obscenos de Nicolás Castillo, delantero de Universidad Católica, tras el clásico ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

El ‘Mago’ cuestionó de entrada la polémica actitud del atacante del elenco de la franja, quien fue su compañero en La Roja y en el Necaxa mexicano.

“Son actitudes que uno no las comparte. También las hice cuando fui joven y de las que hoy no me siento orgulloso. Estuvo de más. Es una pena, a Castillo en Católica le dieron la oportunidad, aunque suene feo, porque no estaban obligados a hacerlo”, declaró en su rol de comentarista en radio ADN.

Además, el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 aconsejó a Castillo rememorando un episodio que no le gusta que le recuerden: el famoso ‘Puertordazo’ de julio del año 2007 durante la Copa América de Venezuela.

“A uno le gustaría ser recordado por goles, títulos, medallas, el compañerismo que tuvo, las amistades que generas, pero no por estas cosas. En lo personal, no me gusta, por ejemplo, cuando viene la Copa América y se acuerdan del ‘Puertordazo’. No me siento orgulloso ni me gusta volver a verlo”, indicó la exestrella de Colo Colo y Palmeiras.

En aquella polémica de hace 17 años, seis seleccionados -entre ellos Valdivia- protagonizaron un acto de indisciplina en el restaurant del hotel Mara Inn.

El desenfreno incluyó la denuncia de una camarera de ofertas de sexo oral por parte de los jugadores, lanzamientos de jamón y mermelada a la cara de un jugador y muebles rotos con cuchillos.

Para cerrar el tema de Castillo, Valdivia señaló que “Nico ya no es un niño, es grande, adulto tiene familia. Entonces no le hace bien a él, ni a la institución… Está en la condición de que todo lo que tiene que ver con la pelota es positivo para él, porque estuvo a punto de perder la vida. Entonces debiese aprovechar de disfrutar y no caer en estas polémicas”.