Pese a todo, el ex DT de Magallanes reconoció que cometió errores, pero que le hubiera gustado más transparencia respecto a su proceso.

Nicolás Núñez sigue cesante tras su amarga salida de Universidad Católica, de la que continuó revelando detalles en lo que fue su segunda entrevista al respecto.

En diálogo con El Mercurio, el DT acusó muchas cosas dentro de su proceso, como por ejemplo, refuerzos que pidió, pero que no llegaron y también, la falta de transparencia dentro del club.

“Llegamos a mitad de temporada, a un equipo que según ellos mismos estuvo mal conformado. No jugamos en nuestro estadio, no es excusa, pero está arriba de la mesa. Vinimos en un momento difícil para el club, a bajar el caos con alguien de casa, joven, que se atreviera”, partió diciendo.

Según contó, “hubo algo importantísimo y que nunca supe: que el presupuesto era limitado… me dijeron que el estadio no sería impedimento para buscar refuerzos y después lo terminó siendo“.

Lo peor es que, de acuerdo con Ñúñez, “no alcanzaba el dinero” para los refuerzos que pidió.

“Planteamos los requerimientos a Buljubasich y estuvo de acuerdo con los nombres. Surgieron cuatro fundamentales: Jonathan Gómez, que no llegó por dinero; Bruno Zuculini; César Pérez, que tampoco llegó por dinero; y Miguel Torrén, que no pudo ser por un tema de cupo”, reveló

“Yo tenía claro el tema del presupuesto, lo que sí esperaba es que en los momentos en que las cosas no estuvieran bien, se acordaran del proceso hacia atrás”, lamentó el ‘Nico’, haciendo hincapié en la poca transparencia en Cruzados.

“El ‘Tati’ fue tetracampeón, tiene una espalda importante, y si no había dinero, digámoslo y ponemos el foco en el estadio, pero esconder y tener todo en silencio no es bueno, solo para aparecer diciendo que no funcionó el técnico. Cometí errores, es un hecho, pero en un contexto que podría haber sido mejorado en vez de tomar la decisión de limpiarnos“, finalizó.