A tres semanas de su abrupta salida de Universidad Católica, Nicolás Núñez reapareció ante los medios de comunicación y dio detalles de su despido en el elenco cruzado, luego de caer frente a Coquimbo Unido en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

En conversación con Radio ADN, el exentrenador de la UC reconoció que la serie de malos resultados y el fin del vínculo con el ‘equipo de sus amores’, fue culpa suya.

“Estaba muy frustrado los primeros días. En mi caso, se agrega que tenía mucha ilusión, por mi conexión con la UC. Pensé que iba a tener un desarrollo y no se hizo. Lo principal es una autocrítica, parto con eso. Si no hubiese perdido el partido con Coquimbo, no hubiese salido. Es un dato súper claro y la responsabilidad es mía por no haber transmitido lo importante de ese partido”, partió señalando el exlateral.

Pese a la autocrítica, Núñez revela estar dolido con el trato del presidente del club, Juan Tagle, a quien acusa de no respetar acuerdos y de actuar precipitadamente bajo el enojo.

“Después del partido, hubo un quiebre con la dirigencia, principalmente, con Tagle. El encargado de prensa me dijo que Tagle quería hablar para decir que yo iba a estar en evaluación… Sentí que no cumplió ese acuerdo que estaba conversado, porque quizás su rabia o sus emociones lo traicionaron”, apuntó.

“Después vienen otras cosas con las que uno puede estar de acuerdo o no. Hay que tener convicción. El contexto en que está la UC al no poder jugar en su estadio y varias cosas que han hecho que fuera un momento distinto a otros. Requería un poco más de paciencia, pero lo principal es que pude haber hecho cosas mejores. Sí o sí. Uno entra en momentos más reflexivos cuando tiene estas caídas”, agregó.

Además, Núñez enfatizó en el gran salto que dio desde Magallanes a Universidad Católica, reconociendo que lo mediático afectó en su proceso.

“En Magallanes, todos los errores tenían menos repercusión. Acá hay que ganar ayer, no mañana. Después, nos fuimos acostumbrando y matizando en esa salida de balón. Fuimos encontrando en el tiempo, pero hubo varios partidos en que no lo hicimos bien”, recalcó.

Por último y dejando la autocrítica de lado, el DT nacional también desglosó sus puntos positivos en su paso por el elenco precordillerano.

“Hay que tener claro el contexto en que uno llega. Teníamos que terminar el campeonato. Se habló de no estar en el descenso. Nosotros nos impusimos como cuerpo técnico entrar en la Sudamericana y lo conseguimos. Cumplimos. En el segundo periodo, conformamos el plantel, que en el torneo pasado no tenía volantes y buscábamos levantar el rendimiento”, cerró.