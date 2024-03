El presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversó con los medios tras el fatídico adiós de Universidad Católica -a manos de Coquimbo Unido- en la fase previa de Copa Sudamericana y ahí, dejó claras señales respecto al futuro de Nicolás Núñez en San Carlos de Apoquindo.

En primer lugar, la autoridad del conjunto de ‘La Franja’ aseguró que “el resultado que se produjo refleja lo que se dio en la cancha y en consecuencia, nosotros lo asumimos como un fracaso“.

“Esta eliminación es un golpe muy duro, lo dijimos desde el primer día, que era un objetivo muy importante y en consecuencia, lo que corresponde para nosotros como Cruzados es evaluar la situación“, puntualizó el mandamás de la UC.

Añadiendo que en su directorio no optan “por tomar decisiones en caliente ni en camarín, sino que se conversa, se conversa con el cuerpo técnico”, reconoció que la caída en el plano internacional ante Coquimbo fue un “golpe muy duro”.

“Felicitar a Coquimbo porque fue un justo ganador, pero es claro que quedamos frustrados y preocupados por el juego que se ve hoy, no era lo que buscamos, no era lo que preparamos, no era lo que nos ilusiona y tendremos que asumirlo, es decir, asumirlo, como digo, como un fracaso”, aseveró Juan Tagle, quien adelantó que el directorio de la UC evaluará la situación de Nicolás Núñez.

“Ellos siguen siendo el cuerpo técnico de Cruzados, pero en el fútbol siempre hay que estar evaluando y después de una situación como esta, sin duda que nosotros tenemos que hacer ese trabajo. No me pidan que haga eso ahora, estamos todavía en una situación de mucha frustración y este es un directorio de once miembros, es una evaluación que tenemos que hacer entre todos“, dijo.

Consultado respecto a responsabilidades en el adiós del tetracampeón del fútbol chileno, Tagle reconoció que “la eliminación hoy es un fracaso de todos, de la dirigencia, de cuerpo técnico y también de jugadores“.

“Todos tenemos responsabilidades y sin duda que hay un equipo que entra a la cancha y quizás es el responsable directo, pero es responsabilidad de todos. En el fútbol somos responsables cuando hemos sido campeones, cuando hemos estado alegres y hoy también somos todos responsables. Lo asumimos”, finalizó el dirigente.