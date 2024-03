Nicolás Núñez y Alfonso Parot pusieron la cara en la UC tras la eliminación que sufrieron en la fase previa de Copa Sudamericana y fue el DT, que dejó ver su profunda decepción ante la presentación cruzada en Concepción contra Coquimbo Unido.

“Obviamente que para nosotros es frustración y una desilusión no poder conseguir el paso a una fase de grupos y se entiende que el momento actual es de eso, de tristeza. Es un golpe duro, pero el rol acá indica que el próximo entrenamiento hay que prepararlo porque tenemos que competir“, aseveró el estratega de ‘La Franja’ en conferencia de prensa.

En aquel contexto, Alfonso Parot recogió el guante y al ser consultado al respecto, fue enfático al señalar que “en nombre del equipo y de los futbolistas, ‘Nico’ tiene el respaldo de todos nosotros, al cien por ciento“.

“Le entendemos la idea de juego, pero ya la crítica netamente va al futbolista. Él nos da las herramientas, nos dice que puede pasar en los partidos pero él no puede meterse a jugar por nosotros“, aseveró el capitán cruzado, que hizo hincapié en que el desentendimiento de la UC no pasa netamente desde que Núñez tomó las riendas del plantel.

“Hace bastante tiempo no nos resultan, no nos salen las cosas. Así como cuando íbamos cambiando de técnico y salíamos campeones, ahora pasa lo mismo: no podemos encontrar la idea de juego que nosotros queremos o la encontramos a ratos y no la podemos prolongar. Eso es netamente responsabilidad de los futbolistas“, sentenció el capitán cruzado.