El rumor del casi asegurado retorno de Nicolás Castillo a Universidad Católica ha despertado una serie de opiniones.

Y es que tras el remezón que generó la presencia de rayados en San Carlos de Apoquindo, los cuales, aludían a la vuelta del ’30’ a las huestes cruzadas, Juan Cristóbal Guarello lapidó al mencionado futbolista e incluso, recordó un polémico episodio.

En su programa ‘La Hora de King Kong’, el comunicador revivió el conflicto que tuvo Castillo con José Pedro Fuenzalida.

“¿Prometió nunca más vender a los compañeros a la barra brava? Lo que hizo con Fuenzalida a mí me pareció una bajeza increíble, y eso a mí me parece que le costó no volver antes a Universidad Católica”, dijo.

Recordar que el atacante, en su momento, disparó contra Fuenzalida, que en 2020 declaró: “Si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país. Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”.

Ante ello, Castillo fue durísimo y señaló en redes sociales que “tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es Católica CTM“.

A pesar de la polémica, el exjugador de Pumas se ‘reconcilió’ con el ‘Chapa’. Para Guarello, por otra parte, los graffitis en apoyo al regreso del delantero nacional es señal de que “no se aguantan”.

“Los hinchas de Católica pueden decir gracias a Nico Castillo, pero no se olviden de una cosa: le tiró la barra a Fuenzalida y dijo puras cabezas de pescado cuando Toselli se fue a la Universidad de Chile (…) apretó a Fuenzalida y le tiró la barra encima porque tiene un hermano barrabrava“, agregó.

Respecto a la situación deportiva de Nicolás Castillo, el periodista de DirecTV, Marco Escobar, detalló que “a fin de año se determinará si será inscrito para el 2024”.

Revisa la opinión de Guarello sobre Nicolás Castillo