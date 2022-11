Un mensaje que anhelaban desde hace mucho los hinchas de Universidad Católica. Eso concretó el exdelantero Nicolás Castillo en sus Redes Sociales al expresar emotivas y positivas palabras a José Pedro Fuenzalida, otro referente de la institución con el que estaba ‘enfrentado’… al menos por esta vía.

Recordemos que Castillo repudió en su momento palabras del ‘Chapita’, quien, siendo capitán de la UC, sostuvo en una entrevista que su paso por Colo Colo fue ir al club “más grande de Chile”.

“Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”, se excusó Fuenzalida. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para Castillo, que lo cuestionó públicamente expresando que “el capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes!! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente NADA que esté por sobre la camiseta que representas!”.

“Por respeto al club y a su GENTE. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos”, remarcó.

Estas palabras provocaron un quiebre evidente entre ambos, y también en los propios fanáticos que apoyaron a uno u otro.

Nicolás Castillo a Fuenzalida: “Te deseo lo mejor”

En este sentido, el día del adiós de Fuenzalida de la UC reapareció el ‘Nico’ y lo hizo para desear lo mejor a su excompañero.

“Chapa! Te deseo lo mejor en todo lo que viene, tantos momentos juntos que vivimos tanto en nuestro club como en selección, me apoyaste en un momento difícil de mi vida y eso se recuerda siempre!“, destacó el exatacante, haciendo alusión a cuando Fuenzalida ingresó con su camiseta a un clásico con Colo Colo mientras él luchaba contra una trombosis en México.

“Me recuerda ese 2016 que todo cambio para el club, cuando nadie creía, nosotros creímos! ahora te vas como el jugador con más títulos y con un legado nada fácil ! Capitán del verdadero TETRACAMPEON. Católica y nada más”, cerró el oriundo de Renca.

Consignar que Nicolás Castillo se encuentra en proceso de recuperación física y estará a prueba en San Carlos de Apoquindo cuando esté en óptimas condiciones.