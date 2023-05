Tras ser expulsado frente a O’Higgins, Mauricio Isla aprovechó la suspensión para viajar a Medellín junto a un grupo de amigos, mientras en Chile se disputaba el ‘clásico universitario’.

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica finalizó, anticipadamente, en un triste espectáculo protagonizado por antisociales, quienes lanzaron bengalas y realizaron desmanes hasta que el encuentro fue suspendido en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Un accidentado partido que no contó con la presencia en las gradas de uno de los referentes del elenco precordillerano, quien mostró en sus redes sociales algunas postales de sus ‘mini’ vacaciones.

A través de redes sociales, los hinchas ‘cruzados’ no perdonaron al ‘Huaso’ y lo acusaron de “falta de compromiso”, incluso, dudando de si su tarjeta roja ante el ‘Capo de Provincia’ fue a propósito o no.

Lo de Mauricio Isla en Medellín, subiendo fotos a Instagram, mientras sus compañeros de equipo no pudieron jugar un partido por incidentes en el estadio mismo. No sé, si estás suspendido, por último te quedas en Santiago, esperando reanudar los entrenamientos.

Buen dia @JuanTagleQ , sabe cuantas noches , dias , semanas y meses me he amargado por la UC? Incluso costandome estar mal de salud mental y física para que el sr Isla se haga expulsar justo antes de jugar contra el equipo que es hincha y aproveche de irse a colombia unos dias pic.twitter.com/qqLePOWiD6

Isla podria haber estado en Conce apoyando a sus compañeros pero no, prefirio irse a Colombia a pasarla bien, no esta ni ahi con Catolica, en el 2016 jugadores en el tunel estaban apoyando en un clasico, claramente este no es el caso, por mi que cumpla contrato en Junio y no siga

— Franco Lagos ® (@Frank__Lakes) May 1, 2023