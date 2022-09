Un capítulo negro vivió el fútbol chileno esta semana, tras el lamentable incidente en el Clásico universitario en los cuartos de final vuelta de Copa Chile entre La UC y La U. Todo ocurrió en Valparaíso, donde el arquero azul, Martín Parra, sufrió a metros de su cuerpo el estallido de una bomba de estruendo.

Esto arrastró que se detuviera el partido a los 6 minutos de haber comenzado y una ola de repercusiones en la escena local, ya que muchos compararon lo sucedido con el golero de Universidad de Chile, con el suceso ocurrido en el año 2013, cuando le cayó un rollo de serpentina a Fernando Meneses en otra edición del Clásico universitario.

Uno de los que habló de aquél hecho fue el periodista deportivo, Cristián Caamaño, periodista de ESPN, quien recordó lo sucedido con Meneses y destacó: “Por mucho menos se suspendió el clásico en 2013. Una serpentina sobre Fernando Meneses obligó al juez de ese momento a suspender el partido”.

Por mucho menos se suspendió el clásico en 2013. Una serpentina sobre Meneses obligó al juez de ese partido a parar el partido — Cristián Caamaño (@cristiancaamano) September 28, 2022

Esto llegó a oídos del exjugador Cruzado, quien las emprendió con todo con el comunicador nacional, al cual tildó de ‘nefasto’ por realizar la comparación entre ambos casos.

Las replicas del actual jugador de Rodelindo Román no se hicieron esperar y con una historia en su perfil de Instagram, señaló: “Me mandan esto. Periodista de TV y radio, cómo va a ser tan nefasto ¿populismo?¿hincha?”.

No se detuvo ahí, ya que continuó comentando: “En vez de recalcar que los dos hechos son una vergüenza y que no deben volver a ocurrir, hay que castigar a los responsables de una vez por todas así no perjudican un lindo espectáculo. Comentarios como estos no ayudan en nada a erradicar estas cosas”.

Férrea defensa de un jugador que pasó por lo mismo que atraviesa el joven arquero de Universidad de Chile. Por ahora, se sabe que se encuentra estable de salud y que el encuentro será reanudado para definir al último semifinalista de Copa Chile.

Sin embargo, una problemática que constantemente se replica a lo largo del territorio nacional y que no da luces de desaparecer.