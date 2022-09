El bochornoso episodio ocurrido en la revancha entre la UC y la U por los cuartos de final de la Copa Chile, que terminó en Valparaíso con el duelo suspendido a los 7 minutos y con el arquero azul Martín Parra con trauma acústico, sigue dando coletazos.

Esta tarde, en la sede de la ANFP en Quilín, se reunirá la dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile para definir qué pasará con la definición de esta llave por un cupo a las semifinales.

El periodista Juan Cristóbal Guarello aprovechó la tribuna que tiene en Canal 13 para referirse al tema. El comunicador le dio duro al presidente de Cruzados, Juan Tagle, e incluso pidió los puntos para la U del cruce jugado en el Estadio Elías Figueroa.

“Después de los graves incidentes en el partido de la Copa Chile contra Audax Italiano, en el que invadieron la cancha y se robaron las redes, la UC apeló y pidió una orden de no innovar para poder jugar con público contra la U. Un grave error y lo está pagando con su salud Parra. Es una historia de nunca acabar. Terminemos de romantizar las barras bravas“, expresó.

“Además, cuando (Nicolás) Castillo atacó a (José Pedro) Fuenzalida y le tiró la barra encima por una entrevista que había dado -donde dijo que Colo Colo era el equipo más grande del país-, Tagle no dijo nada, no hubo condena por parte del club“, complemento.

Pese a estar consciente que el reglamento de la Copa Chile no contempla dar la victoria a un equipo por incidentes, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 afirmó que se le debe dar el triunfo al elenco que dirige Sebastián Miranda por 3-0, timbrando así su paso a las semifinales.

“Si fuera el reglamento del Campeonato Nacional, no habría dudas de que la U ganaría 3-0. Si el reglamento de la FIFA se aplicara, la U hubiese ganado 3-0. Pero el reglamento de la Copa Chile es más flexible, hay que esperar lo que diga el directorio“, apuntó.

“Existe una posibilidad de que se siga jugando, pero a mí me parece que deberían dar por ganador a la U por 3-0, considerando los antecedentes de otros campeonatos. Corresponde para darle un castigo ejemplar para quienes cometen estos tipos de actos, que sufran de manera clara un castigo y un tipo de sanción, que no quede solo en palabras al viento y condenas generalistas, que no aportan nada“, sentenció.

Según dicta el Artículo 66 del reglamento, por los incidentes ocurridos en el Estadio Elías Figueroa, la UC puede recibir desde una sanción económica a jugar un número determinado de partidos sin público. En tanto, ninguno de los equipos puede recibir sanción deportiva.