Un ‘cruce’ que sacó chispas protagonizaron este miércoles Johnny Herrera, exarquero e ídolo de Universidad de Chile, con Juan Tagle, presidente de Universidad Católica.

Todo tras la suspensión del clásico universitario que disputaban esta tarde ambos equipos por Copa Chile en Valparaíso, y que debió ser interrumpido por incidentes con bengalas de hinchas ‘cruzados’ que afectaron al meta ‘azul’ Martín Parra.

En este contexto, Herrera y Tagle estuvieron presente en la edición pospartido del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, y tuvieron un duro intercambio a la hora de hablar de posibles castigos y cómo debería resolverse la situación.

Y es que Tagle, en conferencia, ya había adelantado que el sentir de la UC es seguir jugando el cotejo sin público, pues el lamentable hecho se registró cuando el duelo estaba 1-0 en su favor y solo iban 5 minutos de partido.

Al respecto, Herrera cuestionó el sentir precordillerano: “Ustedes se referían a no perder los puntos, a resolver en cancha, pero tiene que haber algo ejemplar en esto después de hoy… el tipo le apuntó al arquero, no fue al aire”, reclamó. Tagle, por su parte, se defendió que “no he visto la imagen del lanzamiento”.

Tras cartón el exarquero volvió a la carga. “Ustedes también en el caso de Meneses, cuando le tiran el rollo de papel a Meneses en la cabeza, ustedes también pidieron dar el partido terminado y quedarse con los puntos”, recordó.

Tagle, en tanto, respondió tajante que “sí, así fue, pero iban en el minuto 85, Johnny”.

Finalmente, Tagle ‘devolvió la gentileza’ a Herrera y le mencionó que “estamos opinando con la camiseta”. El entrevero fue muy comentado en Redes Sociales.