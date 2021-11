A pesar de que Universidad Católica temió lo peor tras su caso positivo de Covid-19, la Seremi de Salud decidió sólo enviar a cuarentena al futbolista contagiado tras no hallar ningún contacto estrecho. La ANFP explicó la principal razón; el jugador que dio positivo se encuentra lesionado.

A falta de tres fechas y con una encendida definición por el título, el Campeonato Nacional sigue dando que hablar por temas extra futbolísticos. Y es que un nuevo caso positivo de Covid-19 provocó otro dolor de cabeza en el balompié nacional y en las filas de Universidad Católica, pero donde afortunadamente para el club, la Seremi de Salud determinó que no existieron contactos estrechos y que sólo el jugador contagiado debe hacer la respectiva cuarentena.

Una medida que despertó suspicacia entre los fanáticos del fútbol chileno, pero que a través de una conversación en El Mercurio, fuentes internas de la ANFP explicaron esta decisión.

A diferencia de Colo Colo, que tuvo un abultado número de contactos estrechos luego de los tres casos positivos previo a la fecha frente a Audax Italiano, la ‘UC’ podrá contar con todo su plantel -salvo con los seleccionados nacionales- para el partido de este sábado ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

En ese sentido, desde el ente rector del fútbol en Chile habrían aclarado que el jugador positivo “no usó el camarín”, ya que se encontraba lesionado haciendo “trabajos de kinesiología”.

“Llegaba y se iba. La Seremi de Salud hizo la trazabilidad en base a eso”, añadieron.

Respecto de las diferencia con las medidas que se tomaron con el ‘Cacique’, la ANFP aclaró por qué no se usó la misma trazabilidad, enfatizando en que “lo que pasó entonces con Colo Colo y la UC no es comparable. En los ‘albos’ hubo múltiples contagios, fotos y fue en un partido. En la UC no hubo viajes, partidos ni nada”.

De esta manera, los dirigidos por Cristián Paulucci dejan atrás el susto de los contactos estrechos y se avocan para enfrentar a los ‘papayeros’ con sus mejores jugadores, con el objetivo de sumar los tres puntos y meterle presión al líder Colo Colo.