La Roja sigue en el fondo de las Eliminatorias con solo 5 puntos de 30 posibles tras perder ante Brasil y Colombia. Ricardo Gareca cuestionado por no ganar un partido oficial. El periodista Martín Liberman critica a los jugadores chilenos y señala que no tienen recursos ni elementos. Afirma que Chile ocupa el lugar que le corresponde, siendo un equipo "espantoso" y un fiasco que probablemente se quede fuera del Mundial.

La Roja no levanta cabeza y sigue en el fondo de las Eliminatorias al Mundial del año 2026, con solo 5 puntos de 30 posibles, luego de perder en la doble fecha de octubre ante Brasil en Santiago (1-2) y frente a Colombia en Barranquilla (4-0).

El principal cuestionado por el rendimiento del ‘Equipo de Todos’ es el seleccionador Ricardo Gareca, que desde su llegada al combinado en enero pasado no sabe lo que es ganar un partido oficial.

Y quien analizó en las últimas horas el pobre andar de Chile en el camino a la cita en Norteamérica fue el reconocido periodista argentino Martín Liberman.

El ‘Colorado’ se lanzó principalmente contra los jugadores nacionales, desligando al ‘Tigre’ de la principal responsabilidad. “Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos Eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores”, dijo.

“Sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera”, agregó en su canal de Youtube.

En la misma línea, el comunicador trasandino señaló que “no exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genios que seas, el que juega es el futbolista y si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”.

Además, Liberman fue claro en señalar que Chile “ocupa el lugar que le corresponde. Si no es décimo, es octavo o noveno. Hoy la distancia entre Colombia y Chile no sé si es de cuatro goles, pero es grande”.

“Sin Gareca y con cualquier técnico, perdían igual, porque Colombia es mucho más, tiene una riqueza técnica e individual, tiene una jerarquía que no tiene Chile. Ganó el que debía ganar”, complementó.

Para cerrar, el periodista calificó como “espantoso” al plantel que dirige Gareca. “El hincha chileno promedio debe sentirse realmente frustrado porque es casi imposible que juegue el próximo Mundial. El equipo es espantoso, es un papelón, no tiene altura ni nivel”, indicó.

“Chile es un espanto, es un fiasco. Es muy probable que se quede fuera de la Copa del Mundo y está bien que así sea, porque es un muy mal equipo”, finalizó.